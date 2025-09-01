La insólita promoción del show de Fátima Florez en Las Vegas con la presencia de Javier Milei

En medio del escándalo que sacude a la cúpula de su Gobierno por las presuntas coimas en la Andis, Javier Milei tendrá una nueva gira por los Estados Unidos esta semana que incluirá una parada muy peculiar: el show de su expareja Fátima Florez en Las Vegas .

La noticia fue confirmada por el empresario Jorge Elías, patrocinador del espectáculo, que compartió en Facebook un póster de la actriz que reza: "¡Viene Milei!". El anuncio informa que las entradas para sus fechas del 5 y 6 de septiembre pueden adquirirse a través de Ticketmaster, donde se venden a un precio entre los 74 y 102 dólares.

El motivo oficial de la gira presidencial es llevar adelante una agenda de reuniones con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas en busca de inversiones extranjeras, pero el tiempo alcanzaría para una visita exprés al Hotel Sahara, donde su exnovia se presentará con su show Superstar. Así, el mandatario partirá a Estados Unidos el miércoles luego de participar del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno y regresará el sábado, para poder seguir de cerca las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Esta nueva gira del presidente ocurre en medio del escándalo que sacude a la cúpula del Gobierno libertario por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. En la última semana, Milei acusó una "burda operación difamadora" del kirchnerismo para intentar sabotear la performance libertaria en las elecciones bonaerenses.

En ese sentido, el mandatario defendió la inocencia de su hermana Karina y su mano derecha Eduardo 'Lule' Menem, a la par que llamó a redoblar los esfuerzos para dar un batacazo en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, nuevas escuchas a la propia secretaria General de la Presidencia volvieron a poner a la defensiva a la Casa Rosada, que acusó un acto de espionaje ilegal dentro del Palacio de Gobierno.

A su vez, el viaje presidencial llega a tan solo días de la elección bonaerense, luego de una campaña marcada por algunos de los hechos de violencia que se vivieron durante los actos proselitistas de La Libertad Avanza como la caravana de Lomas de Zamora o el acto en Junín. Por todos esos motivos, llamó la atención la decisión del presidente de subirse a un avión y delegar todos esos asuntos en su denominado Triángulo de Hierro. Por esa razón, a diferencia de la gran mayoría de sus viajes, Karina Milei no viajará con el presidente.

La actriz y el presidente

No será la primera vez que Milei asiste a un show de Fátima Florez. Al contrario, cuando ambos eran pareja, el libertario fue a varias de las presentaciones que la actriz protagonizó en Mar del Plata. Tras separarse en abril de 2024, Milei comenzó una relación sentimental con Amalia 'Yuyiyo' González, aunque ese vínculo también terminó abruptamente y comenzó a circular la versión de la reconciliación con Fátima.

En ese marco, Milei se reencontrará con su expareja en medio de uno de los momentos más controversiales de su Gobierno, luego de haber puesto fin a la relación por la imposibilidad de conciliar sus tiempos y responsabilidades.

A través de un breve comunicado, el presidente había expresado por ese entonces: "Como resultado delarrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos".