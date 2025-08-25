El presidente y la humorista estarían juntos y las pruebas son contundentes. La pareja nunca habría perdido el contacto y se encontrarán pronto: los detalles.

Javier Milei reavivó su relación con Fátima Flórez y en A la Barbarossa (Telefe) confirmaron la noticia. Desde hace tiempo el vínculo entre humorista y presidente ha sido motivo de especulación, y pese a todas las noticias que han copado la banca de la información a nivel nacional en los últimos días, esta no pasó desapercibida.

"Fátima Florez está de novia con el presidente. Tengo una fuente y no objetable. Fátima Florez fue y es para el presidente una de las personas más importantes", expresó Pía Shaw con firmeza.

¿Cuándo se reencontrará la pareja? ¡Afuera Demichelis! Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez reavivaron su romance y se verán en Las Vegas Luego, confirmó dónde y cuándo se verían el mandatario y la artista: "Fátima Florez es un gran y actual recuerdo. 5 y 6 de septiembre es la fecha (para verse en Las Vegas). Porque Fátima se presenta en Las Vegas y el presidente le confirmó su visita porque además de su vínculo es muy fanático de la Fátima artista".

Luego, se repasó un poco las últimas novedades respecto a este vínculo, que se especula su formalidad, se habla más bien de un touch and go: "Es un vínculo que nunca se terminó, siempre se hablaron y hoy se ven mucho más de lo que pensamos. Tuvieron un perfil muy alto, pero hoy no necesitan esto".