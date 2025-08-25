¡Afuera Demichelis! Aseguran que Javier Milei y Fátima Florez reavivaron su romance y se verán en Las Vegas
El presidente y la humorista estarían juntos y las pruebas son contundentes. La pareja nunca habría perdido el contacto y se encontrarán pronto: los detalles.
Javier Milei reavivó su relación con Fátima Flórez y en A la Barbarossa (Telefe) confirmaron la noticia. Desde hace tiempo el vínculo entre humorista y presidente ha sido motivo de especulación, y pese a todas las noticias que han copado la banca de la información a nivel nacional en los últimos días, esta no pasó desapercibida.
"Fátima Florez está de novia con el presidente. Tengo una fuente y no objetable. Fátima Florez fue y es para el presidente una de las personas más importantes", expresó Pía Shaw con firmeza.
¿Cuándo se reencontrará la pareja?
Luego, confirmó dónde y cuándo se verían el mandatario y la artista: "Fátima Florez es un gran y actual recuerdo. 5 y 6 de septiembre es la fecha (para verse en Las Vegas). Porque Fátima se presenta en Las Vegas y el presidente le confirmó su visita porque además de su vínculo es muy fanático de la Fátima artista".
Luego, se repasó un poco las últimas novedades respecto a este vínculo, que se especula su formalidad, se habla más bien de un touch and go: "Es un vínculo que nunca se terminó, siempre se hablaron y hoy se ven mucho más de lo que pensamos. Tuvieron un perfil muy alto, pero hoy no necesitan esto".
También, la mesa de Georgina Barbarossa opinó sobre las diferencias entre las relaciones que se han conocido del Presidente de la Nación, y se llegó a una conclusión: "El perfil bajo de Fátima Florez preservó más con todo lo que pasó. Yuyito habló más, se metió y opinaba mucho más"