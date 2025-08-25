Javier Milei, elogiado afuera y cuestionado adentro: así reaccionaron las redes ante el escándalo de las coimas

Mientras Javier Milei insiste en que "el mundo está reconociendo el valor del libertarismo", en Argentina las críticas sobre el escándalo se potencian a través del humor, la sátira y el debate público.

La política es así en plena campaña electoral. Mientras el escándalo político continúa, Javier Milei recibe elogios en el plano internacional por el crecimiento del movimiento libertario, pero puertas adentro las críticas son contundentes por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpica a su hermana, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

De qué habla Javier Milei mientras el escándalo pasa En redes sociales, el propio Javier Milei en medio de la polémica habla de "Fenómeno Barrial", en respuesta a usuarios que destacaron el impacto de su liderazgo en la expansión global del libertarismo. "Si el Partido Libertario de Javier Milei logra la mayoría en el Congreso, se producirá un movimiento libertario internacional", señaló un usuario en X, marcando el eco positivo que despierta el mandatario fuera de Argentina.

Sin embargo, en el plano interno, la situación es muy distinta. El presidente aún no se pronunció públicamente sobre los polémicos audios que comprometen al ex titular de la ANDIS, Fernando Spagnuolo, en presuntas maniobras de corrupción. La oposición y gran parte de la opinión pública cuestionan el rol de Karina Milei, apodada "El Jefe", y apuntan también contra Menem, lo que alimenta la percepción de una "opereta política" alrededor de la Casa Rosada.