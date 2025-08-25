Escándalos en discapacidad: Pablo Juliano aseguró que "Milei es el empleado del mes del kirchnerismo"

El radical analizó la situación actual del gobierno, lo comparó con el kirchnerismo y apuntó contra Karina Milei: "Es la hermana, la jefa, la armadora".

Pablo Juliano, diputado nacional, se refirió a los escándalos que atraviesa el Gobierno de Javier Milei bajo un año electoral clave, a partir del presunto audio de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. De este modo, aseguró que el presidente "se comporta como el empleado del mes del kirchnerismo".

El jefe del bloque Democracia para Siempre se encuentra respaldando la lista de Somos Buenos Aires en Provincia de Buenos Aires de cara al 7 de septiembre, una opción más moderada en medio de la fuerte polarización. El legislador oriundo de Necochea dijo que su espacio es la “contracara de los falsos extremos”.

“Estamos viendo que Milei se comporta como el empleado del mes del kirchnerismo, estamos convencidos de que no nos equivocamos porque se está confirmando que los falsos extremos en la Argentina se parecen un montón”, afirmó Juliano. En medio de los escándalos de corrupción que golpean al oficialismo, y de un contexto de “apatía, desilusión y bronca acumulada”, su boleta es una alternativa clave contra la polarización.

Pablo Juliano sobre Karina Milei Por su parte, en diálogo con Mañana Sylvestre, habló tanto de la polémica por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, como de la promoción de la criptomoneda $LIBRA: “Cuando surge lo de $LIBRA, es el primer caso donde se ve claramente el circuito, la dinámica. Karina es la hermana, es la jefa, es la armadora y además es la mencionada en todos los audios como destinataria de las coimas”.

El radical opinó que hay una fuerte falta de transparencia por parte de la gestión libertaria tras la difusión de la grabación de voz de Spagnuolo, en la cual reconocería el cobro de coimas. Un porcentaje de las mismas habría ido a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem.