Karina Milei ordenó que ningún candidato aparezca en los medios y frenan la campaña hasta nuevo aviso

Desde el viernes a la mañana hay dos preguntas que el Círculo Rojo y sus zonas de influencia realizan: "¿Cómo la ves? ¿Qué va a pasar?". Y, los más cercanos al poder, directamente preguntan: "¿Vos qué harías?". Las preguntas surgieron luego que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo y que desembocaron en una sospecha directa contra la hermana presidencial, Karina Milei , y su mano derecha, Eduardo Lule Menem , por presunto cobro de coimas acercadas por contratistas vinculados al área de discapacidad.

“Tiene cuatro patas y ladra, es un perro. No hay vuelta para otra interpretación”, le confió un amigo presidencial que viene advirtiendo, en soledad y fuera de los alcances de oídos indiscretos, sobre la falencia sustancial del poder. No hay intermediación posible entre el presidente Javier Milei y el resto. Lo mismo sucede con su hermana y su entorno.

Spagnuolo pudo habérselo dicho a cualquiera. No solo a Marcela Pagano, quien armó su bloque Coherencia con otros tres legisladores nacionales y le advirtió al propio Milei sobre su desilusión porque “lo conoce en carne viva”. ¿Qué habrá querido decir? ¿Hay diferencia entre la carne viva con otro tipo de relaciones?

José Luis Espert, el primer candidato, tiene relación con el abogado ahora ex funcionario y ex penalista de confianza presidencial. Spagnuolo habló con todos y todas, porque así es él. Es un típico “Figureti” que hacía gala de su gracia a la hora de contar historias pero, además, de mantener las relaciones que decía tener. No hay dudas que era parte de la cercanía presidencial.

Y eso es lo que más preocupa hoy por hoy. No es ya la campaña, suspendida hasta nuevo aviso, quizás, hasta que encuentren alguna respuesta que dar. Lo más grave es que la historia abierta tiene una culpable incomodísima para la diaria presidencial, como lo es su hermana Karina. Ella, al ser intocable, inamovible, será un blanco fijo que no podrá esquivarse si no hay un cambio dramático de su entorno, que permita airear el área .

Javier Milei en La Matanza Por el momento, ningún candidato, ni siquiera a concejal, está autorizad a pisar un medio de comunicación. La Campaña se frenó por orden de Karina Milei. La Libertad Avanza

Eduardo "Lule" Menem, defendido por su primo Martín, es el apuntado junto con su jefa. Seguramente esta noche será la última entrevista que dará hasta nuevo aviso.

En un gobierno donde reina el miedo, todos se creen apuntados y observados, con más de 150 funcionarios de primer y segundo nivel renunciados por cuestiones mínimas, nada puede pasar sin autorización. De ahí el problema para Milei. El Jefe es el que autoriza o desautoriza todo lo que se hace.

Lo otro que se empieza advertir es que parecía obligatorio contratar a la Suizo Argentina. Sucedió con la obra social de los rurales, intervenida por orden del gobierno, al IOFSA dependiente de las Fuerzas Armadas y dentro de poco se sabrá adonde más. Es como el tema de los seguros de Alberto Fernández, que todos los ministerios tenían la obligación de trabajar con Martínez Sosa. El último antecedente conocido, lamentablemente, también involucra a los Menem, cuya empresa de seguridad, vinculada antiguamente con Martín, también fue contratada por el Banco Nación para custodiar sus sucursales. La firma ya venía de otras gestiones, pero eso también ahora es complicado de explciar.