Golpeado por el escándalo de las filtraciones, Javier Milei apuntó contra Kicillof y llamó a votar

Live Blog Post

Javier Milei llegó al escenario para su discurso de cierre

"Quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de haber organizado el partido a nivel nacional", lanzó el Presidente.

Además, el primer mandatario agradeció al armador y candidato Sebastián Pareja, al diputado nacional José Luis Espert, y al resto de los presentes. A su vez, aseguró: "Contra los kirchneristas no hay negociación posible".

"Este 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, se va a votar con una boleta que permite el fraude. Van a usar un método que permite el fraude", disparó Javier Milei de cara a los comicios de septiembre.

Por otro lado, el Presidente se refirió al Congreso de la Nación, que viene tensionando con el oficialismo nacional hace semanas: "El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo, y todas las semanas intentas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr".

En este marco, aseguró: "Necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con todas estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la legislación argentina, aferrándose a los últimos minutos de privilegios que les quedan".