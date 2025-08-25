Presenta:
Javier Milei cerrará el acto en Junín.
Golpeado por el escándalo de las filtraciones, Javier Milei apuntó contra Kicillof y llamó a votar

De cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, Javier Milei encabezó un acto de campaña luego de ser reprogramado por cuestiones climáticas.

En medio del escándalo por los audios filtrados en los que está involucrado el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en donde aparecen mencionados la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, Javier Milei encabeza un acto en Junín junto a sus candidatos.

El evento había sido postergado por el temporal de la semana pasada. En la previa del acto, en las inmediaciones del Teatro San Carlos se concentraron dos grupos separados por una valla y un cordón policial: de un lado se encontraban simpatizantes libertarios que aguardaban para ingresar; del otro, organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras, con pancartas contra el ajuste y ruidosos cacerolazos.

El acto busca hacer una presentación formal de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza, de cara a lo que serán las dos disputas más relevantes para el oficialismo: la elección de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Javier Milei instó a su electorado a votar

"No podemos dudar de ir a votar cuando todos ellos irán en defensa de sus curros. Tenemos que ir a votar, aunque nos quieran hacer votar cargos provinciales que la mayoría de la gente ignora", mencionó Milei, y agregó: "Hay que votar como si se tratase de un acto de defensa propia. Hay que ir y defenderse en las urnas".

"En definitiva, este 7 de septiembre reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo", cerró su discurso el Presidente, en una semana marcada por la investigación de presuntas coimas en las que estarían involucrada su hermana, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem".

"Parásito soviético"

Javier Milei volvió a insultar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó como un "maldito enano comunista", "gastador empedernido" y "parásito soviético".

Asimismo, destacó que la gestión nacional no es suficiente para alcanzar los objetivos del programa de Gobierno: "Muchachos, hay que hacerse cargo de todos. Está la Nación, están las provincias y están los municipios. Con que la hagamos en Nación sólo no alcanza: hay que ir por los gobernadores y hay que ir por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen por todos lados".

En esta línea, subrayó que "no hay nada mejor para generar riqueza que despojar a los bonaerenses productivos de las cadenas fiscales que ha cargado el maldito enano comunista de Kicillof".

Javier Milei llegó al escenario para su discurso de cierre

"Quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de haber organizado el partido a nivel nacional", lanzó el Presidente.

Además, el primer mandatario agradeció al armador y candidato Sebastián Pareja, al diputado nacional José Luis Espert, y al resto de los presentes. A su vez, aseguró: "Contra los kirchneristas no hay negociación posible".

"Este 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, se va a votar con una boleta que permite el fraude. Van a usar un método que permite el fraude", disparó Javier Milei de cara a los comicios de septiembre.

Por otro lado, el Presidente se refirió al Congreso de la Nación, que viene tensionando con el oficialismo nacional hace semanas: "El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo, y todas las semanas intentas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr".

En este marco, aseguró: "Necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con todas estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la legislación argentina, aferrándose a los últimos minutos de privilegios que les quedan".

Hizo su aparición la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei

Luego del discurso del primer candidato nacional, José Luis Espert, tomó la palabra quien aparece mencionada en los audios filtrados y que apuntan a un presunto entramado de coimas en la que estaría involucrada junto al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

A su turno, Karina Milei evitó hablar del tema que es agenda mediática hasta el momento y se limitó a mencionar los incidentes que surgieron en la previa del acto libertario en donde simpatizantes de La Libertad Avanza fueron agredidos. Karina Milei vinculó el ataque directamente con la intervención del kirchnerismo.

José Luis Espert apuntó directamente contra el kirchnerismo en la provincia

"Vamos a seguir las enseñanzas que aplica Javier Milei a nivel nacional. Tenemos que terminar con esta maldición. En estos años, el kirchnerismo no solo fundió la provincia de Buenos Aires, sino que le quemó la cabeza a generaciones de jóvenes argentinos", apuntó el diputado nacional en su intervención.

"Las dos elecciones son importantes"

En diálogo con MDZ, el candidato a diputado nacional y vicepresidente de LLA en territorio bonaerense, Alejandro Carrancio, manifestó: "En su discurso Javier marco el camino para terminar con los K, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el país".

De cara a las contiendas electorales que vienen, sostuvo: "Las dos elecciones son importantes, en septiembre tenemos que marcarle la cancha a Kicillof, y en octubre para ayudar al Presidente desde el congreso".

