Quién es Venus Psíquica, la vidente que predijo que Milei renunciaría en medio del escándalo por coimas

En medio de la polémica por los audios de Diego Spagnuolo que involucraron a Karina Milei, una vidente se hizo viral en redes sociales por su predicción para el presidente.

Rosa Pascal es la mujer detrás de Venus Psíquica, la vidente que predijo el escándalo de Javier Milei.

Una vidente uruguaya se hizo viral en las redes sociales después de predecir la supuesta renuncia del presidente Javier Milei. La profecía, que involucra también a su hermana Karina, ganó una notoriedad inesperada en el contexto de un escándalo que salpica al Gobierno.

¿Quién es la vidente Venus Psíquica? Se trata de Rosa Pascal, conocida en el mundo digital como "Venus Psíquica". Es una tarotista y vidente de origen uruguayo que se ha hecho popular en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) por sus predicciones sobre eventos políticos.

La famosa vidente que predijo la renuncia de Javier Milei por problemas de Karina con la Justicia, advirtió que a la hermana del Presidente "le van a encontrar más delitos y va a ser condenada por la Justicia". https://t.co/FXtF9rpV97 pic.twitter.com/fH5P5BgCxg — MDZ Online (@mdzol) August 25, 2025 ¿Qué predijo Venus Psíquica para el gobierno de Milei? En uno de sus videos más virales lanzado días atrás, Venus Psíquica afirmó que el presidente Javier Milei podría renunciar a su cargo. Su profecía indica que esta renuncia se daría en medio de un escándalo judicial que también comprometería a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, sostuvo que sería reemplazado por un "hombre de diferentes ideas".