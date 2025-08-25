El fallido de Javier Milei sobre los "choreos" en medio del escándalo de la Andis

Desde Junín, Javier Milei acusó a la política de estar “molesta porque les estamos afanando los choreos” en plena campaña electoral y escándalo de la ANDIS.

Javier Milei dijo que el kirnerismo está enojado porque les "afanan los choreos"

En medio del discurso de Javier Milei en el acto de campaña en Junín, el presidente pareció referirse al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y, lejos de despejar dudas, hizo un controversial comentario sobre los “choreos” del Gobierno.

El libertario encabezó un acto clave en la Cuarta Sección bonaerense en la recta final de cara a las elecciones provinciales. Sin embargo, en las últimas horas el eje principal del escenario político es la polémica desatada a raíz de los audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

El fallido de Javier Milei en medio del escándalo de la ANDIS En pleno escándalo, Milei dijo: “Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal”, dijo, cuestionando a la oposición.

En ese marco, lanzó una frase que encendió la polémica en las redes: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”, afirmó. Inmediatamente muchos usuarios de X repararon en la ambigüedad de su declaración, que da a entender que la administración libertaria le roba los “choreos” al kirchnerismo.

Javier Milei aparece en Junín tras el escándalo de la ANDIS Milei encabezó el acto en Junín junto a sus candidatos en una semana caliente para el Gobierno, tras la filtración de los audios de Spagnuolo donde aparecen mencionados la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.