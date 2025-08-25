La conductora de América contó en su programa que dialogó con el presidente sobre el vínculo que mantiene con la humorista.

En los últimos días, Fátima Florez confirmó que Javier Milei asistirá a su espectáculo en Las Vegas y esto sorprendió a todos. Es que los rumores de una posible vuelta resurgieron nuevamente, aunque ella aclaró que no tienen planeado encontrarse fuera del show.

"Da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 6 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos. Él en el marco de su tour y yo del mío. Está bueno que nos veamos", expresó la artista. Respecto a un posible encuentro tras el espectáculo, Fátima dejó en claro que "estamos con trabajo a full y no creo".

En medio de todo esto, Yanina Latorre le habló a Javier Milei para consultarle por la relación con Flórez: "Cómo estás, le dije... ¿Volviste con Fátima?" Posteriormente a esto, reveló que efectivamente el mandatario le escribió pasado el mediodía.

Video: Yanina Latorre confirmó que habló con Javier Milei Javier Milei le reveló a Yanina Latorre la verdadera relación que tiene con Fátima Flórez "No, se me hace imposible tener una relación razonable. Trabajo 18 horas por día y me ocupo del 75% de los ministerios, tenemos una excelente relación de amistad", le expresó Javier Milei a Yanina Latorre.