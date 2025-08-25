"Que muestre...": Fátima Florez salió a defenderse tras los rumores de affaire con Martín Demichelis

El exasistente de Fátima Florez no dudó en dar a conocer rumores escandalosos y ella salió a defenderse.

Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, lanzó una grave acusación contra la humorista, afirmando que no le sorprendía la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, ya que Fátima habría tenido un “encuentro” con el director técnico tiempo atrás.

fatima florez ex asiste El exasistente de Fátima Florez habló muy mal de ella. Captura de TV infama En el programa Infama, Sesarín dio detalles de la supuesta cita que habría ocurrido entre Fátima y Demichelis. Según su relato, el encuentro se dio hace "diez u once meses atrás" en un departamento en Puerto Madero. "La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero", aseguró Sesarín, quien también afirmó que se quedó esperando 40 minutos en el hall del edificio.

divorcio demichelis anderson Demichelis y Anderson no están más juntos. Archivo MDZ Las fuertes acusaciones de Sesarín no se limitaron a Demichelis. El exasistente también dijo que Florez se habría comunicado con Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó, sin dar más detalles.

Fátima Florez le respondió a su exasistente La respuesta de Fátima Florez no tardó en llegar. La humorista, a través de la periodista Karina Iavícoli, se comunicó con la producción de Infama para desmentir rotundamente los dichos de su exasistente: "Máquina de mentiras". "No conozco a Demichelis, dice Fátima. Que muestre las pruebas todo", relayó la periodista.

La palabra de Fátima Florez ante los rumores de amorío con Demichelis. Minutos después, Fátima salió al aire para dar su versión de los hechos. La humorista no se anduvo con rodeos y fue con todo contra Sesarín. "No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras", afirmó, y aseguró que el exasistente "va a tener que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo".