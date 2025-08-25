"Que muestre...": Fátima Florez salió a defenderse tras los rumores de affaire con Martín Demichelis
El exasistente de Fátima Florez no dudó en dar a conocer rumores escandalosos y ella salió a defenderse.
Ángel Sesarín, exasistente de Fátima Florez, lanzó una grave acusación contra la humorista, afirmando que no le sorprendía la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, ya que Fátima habría tenido un “encuentro” con el director técnico tiempo atrás.
En el programa Infama, Sesarín dio detalles de la supuesta cita que habría ocurrido entre Fátima y Demichelis. Según su relato, el encuentro se dio hace "diez u once meses atrás" en un departamento en Puerto Madero. "La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero", aseguró Sesarín, quien también afirmó que se quedó esperando 40 minutos en el hall del edificio.
Las fuertes acusaciones de Sesarín no se limitaron a Demichelis. El exasistente también dijo que Florez se habría comunicado con Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó, sin dar más detalles.
Fátima Florez le respondió a su exasistente
La respuesta de Fátima Florez no tardó en llegar. La humorista, a través de la periodista Karina Iavícoli, se comunicó con la producción de Infama para desmentir rotundamente los dichos de su exasistente: "Máquina de mentiras". "No conozco a Demichelis, dice Fátima. Que muestre las pruebas todo", relayó la periodista.
Minutos después, Fátima salió al aire para dar su versión de los hechos. La humorista no se anduvo con rodeos y fue con todo contra Sesarín. "No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras", afirmó, y aseguró que el exasistente "va a tener que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo".
Durante el tenso cruce, Marcela Tauro le preguntó a Fátima si conocía a Demichelis, a lo que la humorista respondió con un rotundo "Pero por supuesto que no, no lo conozco". Sesarín, por su parte, aprovechó la situación para reclamar una deuda: "Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses". La humorista, por su parte, lo desmintió por completo diciendo "El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma".