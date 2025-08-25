Augusto Tartúfoli destrozó a Tini Stoessel y estalló la polémica: "Su arte es..."

El periodista no tuvo filtros a la hora de opinar sobre la artista y dejó fuertes declaraciones en el programa "Puro Show".

Tini Stoessel es noticia hace días luego de que se confirmó que se casaría con Rodrigo De Paul en el mes de diciembre. Lo cierto es que mientras la flamante pareja se encuentra organizando la boda, Augusto Tartúfoli destrozó a la artista que supo cantar junto a Coldplay.

El periodista de espectáculos que supo integrar el panel de Intrusos. El cronista de "Puro Show" (El Trece) le consultó sobre qué pensaba de esta nueva generación de artistas que tienen una exposición muy grande y allí el comunicador fue contundente con su pensamiento respecto al tema.

"Es una generación de cristal porque el cristal se rompe fácil... Me parece que esta generación justamente es de cristal, se rompe fácilmente", comenzó diciendo "Tartu" respecto a esta nueva camada de famosos. Luego, puntualizó en el caso de Tini y De Paul: "Si querés hablamos, que ahora Tini no quiere hablar de su casamiento ni de su vida privada".

Video: Tartu criticó duramente a Tini Stoessel Augusto Tartúfoli destrozó a Tini Stoessel y estalló el escándalo: "Su arte es..." Además, subrayó que "el caso de Tini es especial. Tuvo una época que ella define como una época oscura y depresiva. Eso no se tradujo en arte, el arte de Tini es vacío". El periodista sostuvo también que "ella fue la amante de De Paul cuando estaba casado y eso te hace madurar, yo creo que la empoderó".