Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para vivir un día muy especial que es el momento en el que se subirán al altar y darán el tan ansiado "sí, acepto". La pareja está en su mejor momento tras la segunda oportunidad que se dieron luego de la separación.

Pepe Ochoa y el equipo de LAM dieron a conocer nueva información a cerca del lugar donde se llevará adelante la boda: "Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina". Candela Mazzone, panelista del ciclo de América además dejó en claro que la fecha que habrían elegido Tini y Rodrigo sería antes de Navidad y Año Nuevo para poder luego disfrutar de las mismas junto a sus familiares.

"A mí me dicen que puede ser el 16 o el 20... Tienen un lugar muy visto, les encantó ese lugar, les gustaría hacerlo ahí y el lugar es Exaltación de la Cruz", comentó la periodista. En este hermoso salón se casaron Oriana Sabattini y Paulo Dybala en el año 2024, pero no son los únicos famosos que se casaron allí, ya que también lo hicieron Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Video: los detalles del casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel Así es por dentro el exclusivo salón en el que se casarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Pepe Ochoa reveló posteriormente el costo que tendrá la pareja para poder alquilar este exclusivo lugar: "El lugar pelado (sin nada) no baja de los 150.000 dólares, es un lugar bárbaro. El nivel del lugar es espectacular y el nivel de servicio que podés contratar como catering, hay uno o dos que son los mejores del país".

El lugar que habrían elegido Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. En el inicio del mes de agosto dieron la información de que Tini Stoessel ya se encuentra en la búsqueda del vestido de novia que lucirá en este día tan especial. Pepe Ochoa contó que "fue al atelier de Romona Keveza. Pidió una cita y está preparando su vestido de novia" y el mismo no bajaría de los 30.000 dólares, según lo expresado por el panelista de América.