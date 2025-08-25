Se filtraron nuevos audios de Diego Spagnuolo que dejan a Sandra Pettovello y Diana Mondino bajo la lupa

La funcionaria y la excanciller son las nuevas apuntadas en medio del escándalo por las grabaciones de voz del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Se suma un nuevo capítulo en el escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que sacude al Gobierno. Este lunes, habrían salido a la luz nuevos audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, en los cuales menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

Dichas grabaciones se dieron a conocer en el programa Argenzuela, a través de Radio 10. El periodista Jorge Rial explicó que habrían salido en "el término de agosto del año pasado y principios de este año". Además del organismo y las dos cabezas clave del Ejecutivo (Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem), dos ministerios están arrinconados.

Los nuevos audios de Diego Spagnuolo El Nuevo Audio De Spagnuolo En una de las grabaciones que se dio a conocer, presuntamente del exfuncionario, menciona: "Sandra a mi me hizo una jugada medio medio, me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hablé con ella, ella habló con Javier, me dejó expuesto. Después se hace la pelotuda, se borra".

"Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. Esto está implosionando desde adentro, medio pelotuda es Sandra también. Se hace la re pelotuda, Javier desentendido de todo", se escucha decir.