En medio del escándalo por presuntas coimas, Javier Milei visitará Junín para un acto de campaña

Javier Milei desembarca en Junín para un acto de La Libertad Avanza en medio del escándalo por la ANDIS.

Tras postergar su visita la semana pasada por cuestiones climáticas, el presidente Javier Milei llegará este lunes por la tarde al Teatro San Carlos de Junín, donde encabezará un acto de campaña de La Libertad Avanza junto a los candidatos nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Por decisión del propio Milei, el mandatario no abordará el escándalo surgido el miércoles pasado, cuando se difundieron grabaciones atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Los audios sugieren presuntos pagos de coimas a empresas vinculadas al Estado, implicando a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

Acto de La Libertad Avanza en Junín de cara al 7S La visita a Junín, ubicada en la Cuarta Sección Electoral, tiene como objetivo presentar a los principales candidatos de La Libertad Avanza y reforzar la presencia del espacio en distritos clave, con el fin de reducir la diferencia que marcan las encuestas frente a Fuerza Patria en la Primera y Tercera Sección Electoral.

El acto se desarrollará en el Teatro San Carlos y concluirá con un discurso del propio Milei. Junto a él estarán los postulantes a diputados bonaerenses y Karina Milei, señalada en el marco del escándalo de los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Congreso tendrá una semana movida Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, retomará el miércoles su informe ante la Cámara de Diputados, donde se espera que responda preguntas sobre la polémica.