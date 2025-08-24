"Apesta": un candidato de La Libertad Avanza cuestionó las denuncias por sobornos en ANDIS
Alejandro Fargosi fue quien cuestionó la veracidad de los audios que involucran a Karina Milei y "Lule" Menem, y los relacionó con “operetas” del kirchnerismo.
Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció este domingo sobre los audios que involucran a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, los cuales apuntan a presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mediante un mensaje en X, Fargosi, expresó escepticismo ante estas denuncias en medio de un clima electoral. "Entiendo que si resucita (Arturo) Illia y acusa, sea creíble", ironizó, en alusión al expresidente radical reconocido por su integridad.
Te Podría Interesar
Fargosi consideró difícil confiar en acusaciones promovidas por el kirchnerismo durante la campaña y recordó casos que calificó como “operetas políticas”: las denuncias contra Enrique Olivera en 2000, los supuestos vínculos de Francisco de Narváez con el narcotráfico en 2009, el procesamiento de Mauricio Macri por escuchas ilegales en 2012 y la muerte de Santiago Maldonado en 2017.
El candidato cerró su mensaje con un duro reproche hacia la Justicia: "Y si algún juez o fiscal se mueve rápido, menos creíble resulta. Más bien, apesta".
Las declaraciones de Fargosi se vinculan con la causa que analiza la autenticidad de los audios obtenidos de manera ilegal, actualmente bajo la jurisdicción del juez federal Sebastián Casanello.