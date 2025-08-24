"Apesta": un candidato de La Libertad Avanza cuestionó las denuncias por sobornos en ANDIS

Alejandro Fargosi fue quien cuestionó la veracidad de los audios que involucran a Karina Milei y "Lule" Menem, y los relacionó con “operetas” del kirchnerismo.

El candidato de La Libertad Avanza Alejandro Fargosi se refirió al escándalo en la ANDIS.

Mediante un mensaje en X, Fargosi, expresó escepticismo ante estas denuncias en medio de un clima electoral. "Entiendo que si resucita (Arturo) Illia y acusa, sea creíble", ironizó, en alusión al expresidente radical reconocido por su integridad.

Aljandro Fargosi sobre el escándalo en la ANDIS Cuenta de X @fargosi Fargosi consideró difícil confiar en acusaciones promovidas por el kirchnerismo durante la campaña y recordó casos que calificó como “operetas políticas”: las denuncias contra Enrique Olivera en 2000, los supuestos vínculos de Francisco de Narváez con el narcotráfico en 2009, el procesamiento de Mauricio Macri por escuchas ilegales en 2012 y la muerte de Santiago Maldonado en 2017.

El candidato cerró su mensaje con un duro reproche hacia la Justicia: "Y si algún juez o fiscal se mueve rápido, menos creíble resulta. Más bien, apesta".