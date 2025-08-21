Se fisura la UCR de Guaymallén por el pacto con La Libertad Avanza

La Unión Cívica Radical ( UCR ) sufre algunos coletazos de lo que ha sido su acuerdo político en Mendoza con La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. En este caso, se dio en Guymallén.

"Hoy tomo la decisión de apartarme del rumbo extraviado al que algunos pretenden llevar a nuestro partido. He decidido conformar un bloque unipersonal: Movimiento Provincial Alfonsinista", sostuvo.

La salida de con críticas al radicalismo, pero sobre todo a la conducción en Guaymallén de Marcos Calvente . De hecho, el intendente, durante el escándalo en el que se intentó incluso expulsar del cuerpo a Burgoa, consideró que debía renunciar a su banca.

Desde el entorno de Burgoa señalaron que la decisión "no es solo formal, sino que responde al quiebre con el modelo de gestión que votaron los guaymallinos, a la presión y el acoso hacia quienes disienten, y a la imposibilidad de resolver diferencias con diálogo".

"El proyecto que nació en 2015 con Cambia Mendoza, lamentablemente, se viene desangrando. Hoy el vecino de Guaymallén no es la prioridad y la mejora del departamento tampoco", plantearon.

La salida de Cambia Mendoza

En este caso, Burgoa sostuvo que no está renunciando al radicalismo. "Esta decisión no significa dar un paso al costado, sino dar un paso al frente. Como nos enseñó el Dr. Raúl Alfonsín, la verdadera lealtad es hacia las ideas y los valores, nunca hacia las conveniencias del momento", señaló.

Y agregó, con críticas al partido: "No puedo permanecer en un espacio que contemple un alineamiento con el gobierno de La Libertad Avanza. Sus principios representan lo contrario a lo que creemos: el radicalismo es humanismo, tolerancia, pluralismo, defensa de la república y justicia social. Todo eso, hoy, está en riesgo", sostuvo.

Por otro lado, evitó juzgar a quienes permanecen en el espacio o que piensan distinto pero lamentó "que algunos dirigentes hoy elijan un camino que considero ajeno a nuestra historia y contrario a nuestro legado".

"Por eso, con honestidad ideológica y con la conciencia tranquila, he decidido dar este paso. El bloque Movimiento Provincial Alfonsinista no nace para dividir, sino para reafirmar. Es un espacio abierto a los radicales y ciudadanos que hoy se sienten huérfanos de representación, pero que aún creen, como yo, en un radicalismo valiente, de pie y fiel a su historia", sintetizó.

El comunicado completo de Miqueas Burgoa y su salida del bloque del Frente Cambia Mendoza

Me dirijo a ustedes como lo hice siempre: como radical.

Porque es la única manera en que sé, y quiero hacer política. Desde esa identidad irrenunciable, y con la firmeza de mis convicciones, hoy tomo la decisión de apartarme del rumbo extraviado al que algunos pretenden llevar a nuestro partido.

He decidido conformar un bloque unipersonal: Movimiento Provincial Alfonsinista.

Quiero ser muy claro: no estoy renunciando al radicalismo, lo estoy defendiendo. Soy y seré siempre radical. Esta decisión no significa dar un paso al costado, sino dar un paso al frente. Como nos enseñó el Dr. Raúl Alfonsín, la verdadera lealtad es hacia las ideas y los valores, nunca hacia las conveniencias del momento.

En conciencia, no puedo permanecer en un espacio que contemple un alineamiento con el gobierno de La Libertad Avanza. Sus principios representan lo contrario a lo que creemos: el radicalismo es humanismo, tolerancia, pluralismo, defensa de la república y justicia social. Todo eso, hoy, está en riesgo.

El radicalismo no es un logo rojo y blanco. Es la lucha por la educación y la salud pública. Es la solidaridad ciudadana frente al individualismo extremo. Es ponerse del lado del pueblo, y no de los poderosos de turno. Ser radical es una forma de vida, un compromiso profundo con el bienestar de nuestra Nación, de Mendoza y de Guaymallén.

No juzgo a quienes piensan distinto. Pero lamento que algunos dirigentes hoy elijan un camino que considero ajeno a nuestra historia y contrario a nuestro legado.

Por eso, con honestidad ideológica y con la conciencia tranquila, he decidido dar este paso. El bloque Movimiento Provincial Alfonsinista no nace para dividir, sino para reafirmar. Es un espacio abierto a los radicales y ciudadanos que hoy se sienten huérfanos de representación, pero que aún creen, como yo, en un radicalismo valiente, de pie y fiel a su historia.

Mi conducta se regirá, hoy más que nunca, por aquel lema que nos marcó el camino:

"No tengo miedo a los de afuera de los que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender".

Atentamente,

Miqueas Burgoa

Concejal – Departamento de Guaymallén