Petri no renuncia a Defensa y defendió su pase a la Libertad Avanza con críticas a la UCR

Luis Petri dijo que seguirá en el Ministerio de Defensa hasta el 10 de diciembre. Cuestionó al radicalismo y defendió su pase a LLA.

"No tengo pensado renunciar. No tenemos previsto Patricia y yo renunciar, vamos a seguir en la gestión", dijo Luis Petri en la presentación de su candidatura y de toda la lista de La Libertad Avanza-Cambia Mendoza. Petri aseguró que seguirá

El Ministro aseguró que su voluntad es seguir en el cargo hasta que tenga que asumir como legislador. Y, de paso, tomó algunos temas de gestión. "Llegan los F16, vamos a ir a la frontera a colaborar con la seguridad. Es imprescindible que las Fuerzas Armadas refuercen la seguridad. Queda mucha tarea y la vamos a seguir haciendo hasta el 10 de diciembre", aseguró.

Al mismo tiempo, Petri defendió su pase de la UCR a La Libertad Avanza, partido al que se afilió. "Integro un gobierno libertario y estoy orgulloso. A partir de allí he sentido un respaldo de parte del presidente en cada decisión que hemos tomado", aseguró.

En esa defensa, cuestionó duramente a la UCR, particularmente a Martín Lousteau. "Más allá de que tenemos un radicalismo provincial que goza de muy buena salud, no ocurre lo mismo a nivel nacional. El radicalismo nacional se abraza al kirchnerismo para votar. El fiel reflejo de eso es Martín Lousteau. No me representa ese radicalismo nacional, más allá de la salvedad del radicalismo local con quien hago una salvedad porque comparte los postulados del Gobierno nacional. Siempre dije que voy a estar donde el presidente me lo pida. Me pidió encabezar la lista de diputados nacionales y así lo voy a hacer", aseguró el Ministro de Defensa.