Incógnitas en el Gabinete: se abre la danza de nombres para encontrar a los sucesores de Patricia Bullrich y Luis Petri

El día después de las elecciones de medio término suelen ser un momento ideal en los Gobiernos para traer aires de renovación a la gestión para encarar los dos años restantes de mandato. En ese sentido, el Ejecutivo ya adelantó dos próximas salidas del Gabinete con las candidaturas de Patricia Bullrich y Luis Petri , y no se descartan futuras maniobras. Comienza la danza de nombres.

En la Casa Rosada hace tiempo se discutía que el futuro de Patricia Bullrich estaba fuera del Ministerio de Seguridad. Las versiones de la expresidenciable como el principal ariete libertario en la Ciudad de Buenos Aires circulaban antes de las elecciones porteñas de mayo, y se reavivaron de cara a las nacionales. La noticia finalmente se confirmó el viernes pasado, con la oficialización de su candidatura a senadora nacional en la capital.

Por su parte, Petri había anunciado en su momento que no tenía intenciones de dejar su oficina en el Edificio Libertador para ser candidato, pero finalmente el asesor presidencial Santiago Caputo convenció a Javier Milei de que el ministro era la mejor opción para competir en Mendoza y, como buen soldado, el exradical acató la orden.

"Los casos de Patricia y de Petri son porque eran los mejores candidatos para cada uno de los distritos. Eran las personas que más medían y listo. Todos trabajan para Milei y todos tienen que estar en el lugar que más convenga", aseguraron a MDZ en los pasillos de Balcarce 50.

Además, en ambos casos los funcionarios tienen proyección como para competir por la conducción de sus distritos en 2027, por lo que un triunfo importante en octubre puede ser la escala previa para que La Libertad Avanza pase a controlar sus primeros territorios en el país.

A su vez, dado que el presidente manifestó abiertamente que él considera las candidaturas testimoniales "una farsa y un fraude moral", se da por sentado que ambos dejarán el Gabinete después del 10 de diciembre para asumir sus lugares en el Congreso de la Nación.

Patricia Bullirch candidata Patricia Bullrich en la oficialización de su candidatura a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. X (@PatoBullrich)

La sucesión de Patricia Bullrich

Allí, Bullrich aparece como una figura en ascenso con todas las fichas puestas para a reemplazar al puntano Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado, un lugar clave para disputarle el poder de la cámara a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la oveja negra del Ejecutivo.

Esto abre la discusión por la sucesión en su ministerio, donde según pudo saber este medio la ministra puja por mantener su impronta con el eventual ascenso de su mano derecha, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. De todas maneras, esa posibilidad no parece tener mucha fuerza y abundan las especulaciones alrededor de otras figuras con peso político propio.

En Casa Rosada aseguran que la discusión todavía es "muy verde" como para hablar de posibles reemplazantes, sin embargo hace tiempo que se habla de eventuales recompensas para la tríada del PRO que cerró la alianza de su partido con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva Patricia Bullrich junto a su mano derecha en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Instagram (@alejandra_monteoliva)

¿Hay lugar para el PRO?

Los primeros dos tuvieron experiencias en los Ministerios de Seguridad de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, por lo que contarían con el expertise necesario. Sin embargo, cerca de ambos dirigentes amarillos aseguraron que no existió ofrecimiento alguno para ellos hasta el momento, y que "tampoco lo están pidiendo". Sin embargo, si existiera el llamado desde Rosada "eso es otra cosa".

Aún así, hay un sector del Gobierno que no se muestra tan abierto a abrir el Gabinete a figuras del PRO, incluso si se trata de quienes hace un par de semanas se pusieron el buzo violeta de los libertarios durante la presentación del slogan de la campaña bonaerense en La Matanza.

"La Libertad Avanza ganó las elecciones siendo La Libertad Avanza, no como una coalición de gobierno con otros partidos", subrayó una fuente al tanto del día a día de la gestión, que señaló a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y actual candidato por la Primera Sección Electoral, como una opción más viable. Cerca del experiodista le aseguraron a MDZ que este estaba concentrado únicamente en la campaña y que no existieron conversaciones sobre el tema. "Hace rato que el Gobierno no los toma como del PRO, quedó claro que no le tienen que pedir permiso a Macri", contestó un colaborador de los mencionados amarillos.

La Libertad Avanza y el PRO oficializaron su alianza electoral Guillermo Montenegro, Diego Santilli y Cristian Ritondo, las figuras del PRO que se rumorearon como posibles alternativas para el Gabinete de Javier Milei. Juan Mateo Aberastain / MDZ

El caso de Petri y las versiones cruzadas sobre Justicia

Por otro lado, la postulación del mendocino sorprendió a más de uno y al día de hoy el futuro del Ministerio de Defensa es una incógnita. Petri no tiene un heredero claro en su cartera y no hay candidatos claros a ocupar su lugar.

Otra discusión que se abre por fuera de los ministros-candidatos es el futuro del Ministerio de Justicia, en manos de Mariano Cúneo Libarona. Hace tiempo que circulan versiones sobre la salida del abogado, que recientemente sufrió un duro revés con la filtración de un video donde se lo ve ofreciendo sus influencias al exagente de la CIA Tim Ballard para limpiar su nombre ante la opinión pública. El norteamericano enfrenta 23 causas por abusos sexuales.

luis petri firma candidatura la libertad avanza cambia mendoza 247653 Luis Petri dejará el Ministerio de Defensa para asumir como diputado nacional por Mendoza en diciembre. X: @luispetri

En Casa Rosada ironizaron con que a Cúneo Libarona "ya lo echaron un millón de veces" y remarcaron que "está firme", a la par que consideraron que los cambios de Bullrich y Petri alcanzan para oxigenar el Gabinete. Sin embargo, otra fuente consultada por este medio dio cuenta de un posible reemplazo en el horizonte, pero no en el corto plazo, para evitar asociar su salida a la polémica filtración. "Me parece que lo van a aguantar un tiempo más", sostuvo.

En el propio Ministerio de Justicia reconocieron los rumores de salidas nunca ocurrieron y advirtieron un posible "operativo de desgaste" contra el funcionario. Sin embargo, una importante voz de la cartera le dijo a MDZ: "Eso no significa que no habrá cambios nunca. Si hay que darle más volumen u otro aire en la gestión se hará todo lo que se deba hacer, pero depende del presidente".

mariano cúneo libarona Mariano Cúneo Libarona, entre las versiones sobre su salida o permanencia en el Ministerio de Justicia. Diputados

Variables por definir

Si eso ocurre, se trata de otro caso de compleja resolución. La eventual figura que tome las riendas del Ministerio deberá encontrar la manera de coexistir con la figura del actual secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que en Balcarce 50 es reconocido por lo bajo como quien de verdad conduce la cartera. Sobre todo la rosca judicial, como las negociaciones por las vacantes en los juzgados federales y en la Corte Suprema.

Algo que podría facilitar el trámite sería un eventual acuerdo con la oposición para designar al Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, donde Amerio suena con fuerza como posibilidad. Si eso ocurre, un eventual modificación en la estructura del Ministerio haría más sencilla la llegada de un nuevo ministro, como por ejemplo el exjuez e intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que actualmente oficia de candidato a senador bonaerense por la Quinta Sección Electoral.

Manuel Adorni 18/7 Manuel Adorni, otra de los funcionarios que cambiará su rol en el Gabinete después del 10 de diciembre.

Pese a los rumores, cuentan que el marplatense le prometió a Cristian Ritondo asumir su banca en la Legislatura Bonaerense el 10 de diciembre, pero quién podría decirle que no a un eventual llamado del presidente.

Por último, otro cambio anunciado hace tiempo es la salida de Manuel Adorni de la Secretaría de Comunicación y Medios. El vocero presidencial prometió asumir su banca como legislador porteño, por lo que su segundo, Javier Lanari, tomará su lugar en el organigrama.

Sin embargo, distintos sectores de Casa Rosada reconocen que el portavoz es una figura irremplazable y no sería extraño volverlo a ver en los pasillos de Balcarce 50 más pronto que tarde.