Javier Milei reúne al Gabinete después de su discurso en La Plata y a días del cierre de listas

El Gobierno define en Casa Rosada la hoja de ruta de la gestión libertaria, a días del cierre de listas nacionales y luego del puntapié de Milei en La Plata.

El presidente Javier Milei convocó a su Gabinete para este viernes a las 10, con el fin de repasar la gestión y ajustar la estrategia parlamentaria destinada a sostener los vetos frente a iniciativas opositoras. El encuentro se realizará a pocos días del cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre, previsto para el próximo domingo.

Fuentes de Casa Rosada aseguraron que no se trata de una reunión motivada por un tema puntual, sino de un encuentro de coordinación similar a los anteriores.

Quiénes participarán de la reunión La cita será en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y contará con todos los ministros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También participará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien informará sobre el panorama legislativo tras los recientes traspiés del oficialismo tanto en el Senado como en Diputados. Esta agenda ya había sido abordada en una cena en la Quinta de Olivos con legisladores propios y aliados, encabezada por el propio Milei.