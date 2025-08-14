Javier Milei redobla la apuesta: la agenda electoral en Provincia para ganarle al kirchnerismo

Entrando a la recta final de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires , Javier Milei planea realizar al menos un acto semanal para disputar el territorio al Partido Justicialista (PJ) . El presidente pone toda su fe en el 7 de septiembre por la renovación de la Legislatura bonaerense.

En ese sentido, tiene previsto visitar Junín el martes 19 de agosto , donde se mostrará junto a los candidatos nacionales en un reconocido cine teatro, en el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Una semana más tarde, el miércoles 27 de agosto, encabezará otra actividad en Lomas de Zamora , marcando su segunda incursión en la Tercera Sección Electoral, la más complicada para ganarle a los K. Esta visita se suma a la presentación relámpago de sus ocho candidatos bonaerenses realizada días atrás en Villa Celina, partido de La Matanza.

Mientras tanto, los candidatos seccionales continúan con sus propias actividades. El armador provincial, Sebastián Pareja , tiene previsto visitar Exaltación de la Cruz este viernes 15, sumando presencia en distritos estratégicos.

A su turno, este jueves a las 17, Milei cerrará un acto en el Estadio Atenas de La Plata , luego de que los principales candidatos de cada sección electoral presenten brevemente sus perfiles. Participarán Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), quien será el anfitrión.

Se espera que el mandatario sea el orador principal. Al nacionalizar las elecciones, se busca que su figura pueda respaldar a los candidatos que competirán en las ocho secciones electorales para renovar bancas en la Legislatura y en los concejos deliberantes.

Javier Milei en La Matanza Javier Milei junto a sus candidatos bonaerenses, su hermana Karina, Patricia Bullrich, José Luis Espert, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja. El lema de la campaña: "Kirchnerismo nunca más". La Libertad Avanza

La presencia del presidente en las secciones Tercera, Cuarta y Octava responde a una estrategia para consolidar apoyo en zonas clave, donde el oficialismo busca ganar terreno en la disputa por la Legislatura. En particular, se busca fortalecer las candidaturas de Bondarenko, Cabezas y Adorni.

El cierre del recorrido está previsto para el 3 de septiembre en Moreno, en un acto que aspira a reunir a 10.000 personas. Al igual que en los comicios porteños que consagraron a Manuel Adorni, se espera la participación de funcionarios del Ejecutivo nacional.

Y el último tramo de la campaña se concentrará en la Primera Sección, territorio del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien lidera la lista y representa una de las zonas más prometedoras para el espacio libertario, según algunas encuestas.

José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional de Provincia

En plena campaña electoral de cara al 7 de septiembre, los focos también están puestos en los comicios nacionales del 26 de octubre. A dos días del cierre de listas para estas segundas elecciones, La Libertad Avanza oficializó a José Luis Espert como su primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Si bien su postulación ya había sido anunciada por el propio Milei, la confirmación llegó esta mañana de la mano del titular del partido bonaerense, Sebastián Pareja. La idea es que el actual diputado también se candidatee para la gobernación bonaerense en 2027.

"José Luis, el 'Profe', es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional", afirmó Pareja en diálogo con Radio Mitre, y agregó: "Es la única definición que hoy puedo garantizar, que la venimos trayendo hace muchos meses".