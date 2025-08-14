"Kirchnerismo Nunca Más": Javier Milei inicia la campaña en Buenos Aires con un acto en La Plata

El presidente encabezará un acto en La Plata junto a su gabinete y candidatos de LLA, en el inicio de la campaña legislativa en Buenos Aires.

De cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei visitará esta tarde la ciudad de La Plata para encabezar un acto en el Club Atenas, dando así el puntapié inicial a la campaña de La Libertad Avanza en el distrito. El jefe de Estado estará acompañado por buena parte de su Gabinete y por los candidatos libertarios que competirán en las ocho secciones electorales.

Con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”, el controvertido eslogan con el que LLA busca instalar su mensaje en la Provincia, el oficialismo convocó a su militancia a reunirse en el club ubicado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno bonaerense, en una señal de confrontación hacia Axel Kicillof.

A qué hora hablará Javier Milei Según la agenda, el acto comenzará a las 17, aunque el discurso central de Milei se espera para las 19:30. En este contexto, Milei llegará a La Plata junto a la su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte de su gabinete.

También estará acompañado por Sebastián Pareja, titular del armado en la provincia, quien podría ocupar un lugar en las listas a legisladores nacionales, y otros referentes del armado, como los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem.