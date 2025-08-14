Sin los "buzos de egresados", Javier Milei empoderará a sus candidatos bonaerenses en La Plata

El presidente Javier Milei desembarcará este jueves en La Plata para impulsar el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Allí buscará darles protagonismo a sus candidatos, muchos de ellos desconocidos para el público general. A diferencia de la foto de presentación en La Matanza, esta vez no usarán los llamativos buzos violetas con la insignia partidaria.

La cita proselitista está programada para las 17 en el histórico Club Atenas de La Plata, donde fuentes del partido le aseguraron a MDZ que esperan una convocatoria de 6 mil personas. La organización quedó en manos de Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires que por estas horas suena como candidato a diputado nacional para competir en octubre, según deslizaron en Casa Rosada.

El objetivo del evento es presentar a los 8 líderes seccionales de La Libertad Avanza que competirán el próximo 7 de septiembre, muchos de los cuales no tienen una trayectoria reconocida en la vida pública o política.

Javier Milei con buena parte de su Gabinete en el último congreso partidario de La Libertad Avanza en La Plata.

De esa comitiva, Valenzuela y Montenegro son las figuras de mayor peso específico por su actual dominio sobre las intendencias de Tres de Febrero y General Pueyrredón, respectivamente. Distinto es el caso de otras figuras de menor recorrido como el excomisario Bondarenko o el hermano menor del vocero, que apuesta a su apellido para hacer una diferencia en La Plata.

El protagonismo de los candidatos

Para darles un espaldarazo, el presidente volverá a mostrarse junto a ellos como lo hizo la semana pasada en Villa Celina, La Matanza, donde la estrategia diseñada por el asesor Santiago Caputo inauguró el lema de campaña: "Kirchnerismo nunca más". El lema, un polémico remake del título del informe de la Conadep sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar, busca poner el foco sobre las gestiones de ese espacio que "convirtieron en un infierno" la Provincia, según denuncian los diferentes spots que lanzaron desde las usinas libertarias.

Spot de LLA en Provincia de Buenos Aires El nuevo spot de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires

En ese sentido, los ocho candidatos podrán presentarse frente al público y hablar brevemente sobre los temas que mejor representan a cada uno, como puede ser la lucha contra la inseguridad en el caso de Bondarenko, candidato en la Tercera, o la eliminación de impuestos y regulaciones, como alienta Diego Valenzuela desde su municipio.

A diferencia de la incursión en las tierras de Fernando Espinoza, los candidatos no vestirán esta vez los llamativos buzos violetas con la insignia de La Libertad Avanza que generaron algunos comentarios en las redes por su similitud con las típicas prendas que se usan en los viajes de egresados.

El cierre de Javier Milei

Luego, tomará la palabra Sebastián Pareja por su rol como presidente del partido en el distrito para después darle lugar al propio Javier Milei, que cerrará el acto alrededor de las 19. Será el regreso del mandatario a La Plata luego del congreso partidario que encabezó a fines de junio, donde apuntó con munición gruesa contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien tildó de "pichón de Stalin" y "zar de la miseria".

Javier Milei en La Plata El presidente Javier Milei regresará a La Plata para encabezar el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. X (@LLAenPBA)

Para sumar peso político a la jornada, acompañará al presidente buena parte del Gabinete, al igual que las principales figuras de la alianza con el PRO en el distrito como el titular del partido bonaerense Cristian Ritondo y Diego Santilli, que ya está definido como tercer candidato a diputado nacional en octubre.

También asistirá José Luis Espert, a quien Sebastián Pareja ratificó este jueves como el candidato que encabezará la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.