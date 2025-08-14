"Seguramente sea Santilli": las definiciones de Pareja sobre las candidaturas bonaerenses

En diálogo con Radio Mitre, Sebastián Pareja confirmó a Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires y alentó el nombre de Diego Santilli.

"La número dos va a ser una mujer, es algo que tenemos que definir entre mañana y el domingo (...) Es una mujer de LLA”, fue lo primero que aclaró al aire Sebastián Pareja. El cuarto puesto también sería para una mujer. En cuanto al tercer puesto, Pareja puso todas sus fichas en Diego Santilli.

La Libertad Avanza reconoce así que la candidatura de Santilli de alguna forma es esencial para reforzar el camino hacia un triunfo de la alianza LLA-PRO sobre el kirchnerismo. El tema no es menor ya que fue, además, el motor de las negociaciones que terminaron en el acuerdo para ir juntos a elecciones.

También no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre los rumores que circulan alrededor de una candidatura propia. "Soy un agradecido por desempeñarme en este lugar con la libertad con la que lo hago. Si me toca ser candidato, lo seré y si no, estoy haciendo lo que tengo que hacer", aclaró el asesor político que le ganó la pulseada a Santiago Caputo en la provincia.

La candidatura de Diego Santilli De confirmarse la candidatura de Diego Santilli, sería la cristalización de una alianza que el mismo candidato, junto a Cristián Ritondo, hizo posible en las largas negociaciones que mantuvo durante meses con el oficialismo nacional; oficialismo que se vio forzado a acordar con el PRO en el distrito más poblado del país, para así hacerle frente al peronismo el 7 de septiembre.