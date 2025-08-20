Con Petri y Cornejo: tiene fecha y lugar el lanzamiento de los candidatos oficialistas

El frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza realizará este jueves un acto de lanzamiento de los candidatos para las próximas elecciones legislativas, tras el cierre de listas del fin de semana. Los protagonistas del evento serán el ministro de Defensa y principal postulante al Congreso, Luis Petri , y el gobernador Alfredo Cornejo , quienes presentarán a todos los candidatos del oficialismo para estos comicios.

La gran sorpresa del cierre de listas fue la postulación de Petri como candidato a diputado nacional por el frente liderado por La Libertad Avanza. El funcionario nacional aceptó la propuesta que le hicieron el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y además tomó la decisión de desafiliarse de la UCR y sumarse al partido violeta.

Ese anuncio se realizó a través de redes sociales y las candidaturas terminaron de cerrarse en una reunión en la residencia oficial del gobernador en la que estuvieron Petri , Cornejo , intendentes y otros dirigentes radicales.

Sin embargo, este jueves se realizará la presentación oficial de todos los candidatos a diputados nacionales y legisladores provinciales del frente oficialista.

Luis Petri y Pamela Verasay sellaron su presencia como cabezas de lista de la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

El acto tendrá lugar durante la mañana en el club Andes Talleres, ubicado en el departamento de Godoy Cruz. Se realizará una conferencia de prensa y una foto de familia con todos los integrantes de las listas.

Entre los protagonistas del evento estarán el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro y candidato Luis Petri. También estará el resto de los postulantes oficialistas al Congreso: la radical Pamela Verasay, el flamante libertario Álvaro Martínez, María Julieta Metral Asensio y Mauricio Pinti Clop.

Asimismo, se espera la presencia de todos los candidatos a senadores y diputados provinciales y los intendentes radicales.

Luego de la presentación, Petri y Cornejo tienen planeado dirigirse a la Casa de Gobierno para encabezar el Cambio de Guardia de la Bandera del Ejército de los Andes.