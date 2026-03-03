Ulpiano Suárez respaldó a Javier Milei, pero le realizó un especial pedido

Ulpiano Suárez, intendente de la Ciudad, participó del Foro Nacional de Intendentes Radicales en Santa Fe, donde unos 500 jefes comunales de la UCR debatieron sobre gestión y el escenario político rumbo a 2027. En diálogo con MDZ Radio , habló de construcción partidaria, respaldo al rumbo económico nacional y sus diferencias con el tono del discurso presidencial en el Congreso.

“Somos más de 500 intendentes en todo el país. A eso, obviamente, hay que agregar que es muy importante que gobernamos cinco provincias y nos reunimos en Santa Fe para dialogar sobre las responsabilidades de gestión que tenemos”, señaló. Destacó “la importancia de ese radicalismo que gestiona, que está en el territorio, que gobierna con eficiencia, con responsabilidad fiscal, con el equilibrio fiscal como premisa de gestión, pero que también lo hace con mucha transparencia y con sensibilidad social”.

Sobre el objetivo electoral, afirmó: “Respecto al 2027, conscientes de la situación en la que está hoy el partido a nivel nacional”, plantearon “prepararse para ese momento en que la sociedad le dé una oportunidad al radicalismo para gobernar nuestro país”.

Consultado sobre si esa construcción implica una alternativa frente a La Libertad Avanza , respondió: “Lo sacaría de encuadrar esto en una alternativa contra el Gobierno nacional. Nosotros vamos a trabajar sobre esos grandes consensos”. Reiteró “un acompañamiento al gobierno nacional en cuanto al rumbo económico que se ha fijado”, y remarcó la necesidad de “una economía ordenada, un orden macroeconómico, un control de la inflación”.

También valoró el mensaje del presidente Javier Milei en el Congreso como un "mensaje del presidente para la ratificación del rumbo” y “este anticipo de paquete de leyes que contienen reformas estructurales que necesita Argentina”. Añadió que, si las medidas apuntan a “bajar la presión impositiva para las pymes” y a incorporar a “más de ocho millones de argentinos que están en la informalidad” al mercado formal, “obviamente que hay que acompañar”.

En el plano provincial, sostuvo que en Mendoza “ha existido una alianza, un acuerdo, que no se limita a lo electoral”, sino que se basa en “premisas de gestión, el orden, la responsabilidad fiscal, el equilibrio”. Definió que “el radicalismo está liderando este espacio, esta coalición en Mendoza” y subrayó el rol del gobernador Alfredo Cornejo.

Diferencias por las formas y llamado al diálogo

Suárez marcó reparos sobre el tono del discurso presidencial. “Cuando eso se traslada ya a la confrontación, al insulto, al agravio, es de suma cero para la gente”, afirmó. Consideró que “hay una oportunidad de convocar al diálogo, a los consensos” y advirtió que “la grieta no le sirve a nadie”.

“Pareciera que quien marca una posición distinta al gobierno nacional es un enemigo, hay que aplastarlo. Y no entiendo así yo a la convivencia política”, sostuvo. Agregó: “No quiero en lo más mínimo que vuelva el kirchnerismo al Gobierno, pero también hay que entender que uno puede plantear una posición diferente en pos de una construcción colectiva”.

En relación con el respaldo electoral en Mendoza, evaluó que “hubo un fuerte respaldo del Gobierno nacional” por el orden macroeconómico, pero también “respaldo al gobierno provincial” y a los intendentes. “Yo no caigo en esto de decir ganadores y perdedores dentro de la alianza”, concluyó.

Sobre su futuro político, evitó definiciones: “Hoy me veo gestionando como intendente” y “me veo trabajando para Mendoza, para continuar todo lo que se ha hecho bien hasta aquí”.