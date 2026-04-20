El cambio que pide Ulpiano Suarez al proyecto de reforma constitucional del Gobierno

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , pidió cambiar uno de los puntos del proyecto de autonomía municipal impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, en el marco de la enmienda constitucional. El jefe comunal cuestionó que las futuras cartas orgánicas de los departamentos tengan que ser aprobadas por la Legislatura.

La semana pasada comenzó el debate legislativo del proyecto oficialista que pretende incorporar la autonomía municipal en la Constitución de Mendoza. La propuesta establece una nueva redacción del artículo 197 de la Carta Magna y los alcances que tendrá la autonomía para las comunas mendocinas.

Uno de los puntos que más objeciones ha tenido es el párrafo del artículo que sostiene que las cartas orgánicas que elaboren los municipios deberán ser aprobadas o rechazadas por la Legislatura.

Esta disposición fue cuestionada en su momento por la intendente peronista de Santa Rosa, Flor Destéfanis , quien planteó como alternativa determinar que la Legislatura solo ratifique las cartas orgánicas.

Pero ahora, en pleno debate legislativo, se sumó un intendente oficialista al reclamo sobre este punto.

“No me parece adecuado que las cartas orgánicas después de todo el proceso que tienen que transitar en cada departamento para su aprobación tengan que ir y tener una aprobación de la Legislatura”, expresó Ulpiano Suarez, jefe comunal de la Ciudad de Mendoza.

El dirigente radical sostuvo que “he planteado mi desacuerdo en ese sentido. Espero que los intendentes podamos ser citados a la Legislatura para dar nuestro punto de vista”.

“Esto no es un tema prioritario para los mendocinos, la autonomía municipal. Los mendocinos tienen otras preocupaciones y tenemos que dar un debate maduro, responsable con todas las fuerzas políticas. No es necesaria la aprobación de la Legislatura”, remarcó Suarez.