Miqueas Burgoa, el concejal de Guaymallén que manejaba alcoholizado, pidió disculpas pero se niega a renunciar

El concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, publicó un descargo en el que le pidió disculpas a los "vecinos" del municipio pero en el que expresó su voluntad de no abandonar el cargo, luego del escándalo que protagonizó al dar positivo en un control de alcoholemia realizado el fin de semana en General Alvear.

Desde el oficialismo municipal esperaban que el edil presente la renuncia por su cuenta, pero resiste en el cargo. Además, mediante un escrito publicado en las redes sociales, aclaró cómo fueron los sucesos.

"Queridos vecinos de Guaymallén. En mi carácter de concejal me dirijo a ustedes, porque considero que son a los que principalmente les debo brindar una explicación, aún de actos de mi vida privada que han tomado trascendencia pública. Así, frente a las distintas versiones periodísticas y expresiones de algunos, que hablan de un hecho ocurrido el pasado sábado en el departamento de General Alvear, quiero dejar expresamente aclarado que el único hecho real y concreto es que fui sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo. Acto seguido, las autoridades procedieron a labrar el acta de infracción y a la retención del vehículo como lo establece la ley de tránsito provincial", comenzó explicando.

Mis sinceras disculpas. pic.twitter.com/P4wpSXbc1x — Miqueas Burgoa UCR (@mburgoamauna) May 14, 2025

"El resto de la narrativa que ha trascendido, a saber: cruzar un semáforo en rojo, la supuesta resistencia a la autoridad, el hacer alarde de mi condición de concejal, que había concurrido a un boliche, entre otras manifestaciones vertidas, son absolutamente falsas. Esto no es una apreciación personal de los hechos, sino que es lo que refleja realmente el acta confeccionada por el oficial de tránsito en el lugar, que dio origen al sumario 241/25", aclaró luego Burgoa.

Luego, amplió sobre su pedido de disculpas a la comunidad: "Después de haber aclarado los hechos tal como sucedieron, quiero expresar mis más sentidas disculpas a cada uno de ustedes. Quienes me conocen, saben de mi compromiso desde antes de ser funcionario, con mi familia, mi barrio, comunidad y departamento que amo. Saben de mi contacto permanente con los vecinos, los que encuentran en mi oficina un espacio abierto donde plantear sus problemas y buscar soluciones".

"Vecinos, lo cierto es que cometí un error, regresando de un evento personal y en el que no me desempeñaba como concejal, error que tiene sus consecuencias contravencionales y de las que me hago cargo, como siempre asumo responsablemente las consecuencias de mis actos, sometiéndome al proceso que corresponde", agregó.

Inmediatamente después, confirmó su voluntad de no presentar la renuncia a pesar del pedido de los referentes de su propio espacio. "En cuanto a mi condición de concejal, electo por el voto popular, mi compromiso sigue firme junto a los vecinos del departamento, recorriendo sus barrios, calles y dialogando con cada uno de los que necesiten asesoramiento o búsqueda de alguna solución a sus inquietudes".

"Reafirmo mi compromiso para seguir trabajando y aportando, como desde el primer día, representando a los guaymallinos en el Concejo, tanto como a los que me votaron para ocupar tal cargo, como a los que no lo hicieron", confirmó.

"Vuelvo a reiterar mis disculpas por todo lo sucedido, a mí familia, amigos de la vida, a los mendocinos, a mis amigos y correligionarios de mí partido por esta situación, y sobre todo a los vecinos de Guaymallén. Quedo a su entera disposición", sentenció.