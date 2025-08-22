El candidato incómodo: entre el lamento de Cornejo y el silencio de Álvaro Martínez

El frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza lanzó oficialmente este jueves su campaña de cara a las elecciones legislativas. El acto contó con la presencia de los candidatos oficialistas, liderados por el ministro de Defensa y principal postulante al Congreso, Luis Petri . Pero uno de los asistentes estuvo particularmente incómodo y evitó hablar durante la conferencia de prensa. Se trata de Álvaro Martínez , candidato a legislador nacional en tercer término y ex dirigente del PRO de Mendoza, crítico en los últimos años de la gestión de Alfredo Cornejo .

La inclusión del “Laucha” Martínez en la lista de candidatos a diputados nacionales estuvo impulsada por la Casa Rosada y se confirmó durante el fin de semana, un día antes del cierre de listas. A su vez, el ex presidente del PRO de Mendoza firmó su afiliación a La Libertad Avanza .

Esta postulación generó controversia porque se trata de un dirigente que responde políticamente a Omar De Marchi y fue uno de los referentes del PRO que abandonaron Cambia Mendoza e impulsaron La Unión Mendocina, espacio que compitió con Cambia Mendoza en las últimas elecciones y que ha sido muy crítico de la gestión cornejista.

No obstante, este jueves Martínez estuvo presente en el acto de lanzamiento y formó parte de la “foto de familia” entre los referentes radicales y libertarios.

Previamente, durante la conferencia de prensa el gobernador Cornejo fue consultado sobre la inclusión del ex opositor devenido en aliado y sorpresivamente reconoció que lamentaba que Martínez se haya alejado del oficialismo provincial.

Alfredo Cornejo, candidatos la libertad avanza, cambia Mendoza

El lamento de Cornejo y la cautela del candidato

“Álvaro ha estado en el frente Cambia Mendoza siete de los ocho años y ha sido candidato de Cambia Mendoza, de hecho está terminando su mandato como diputado nacional por ir en la lista que yo encabecé como candidato a senador nacional en 2021”, recordó el mandatario provincial respecto a los últimos comicios de medio término y destacó: “Hicimos una elección del cincuenta y pico por ciento que aspiramos a hacer nuevamente”

Asimismo, Cornejo expresó: “Lamento su separación del equipo. Y si ha tenido alguna opinión negativa respecto a nosotros, la pregunta no la puedo responder yo. Para mí es bienvenido a este proyecto y a lo que firmamos y acordamos los dos partidos. Con lo cual para mí es un asunto saldado”.

En tanto, reveló que su postulación fue propuesta por el Gobierno nacional, debido a que viene colaborando con el bloque de La Libertad avanza “con mucha lealtad” desde el inicio de la gestión de Milei.

De hecho, uno de los argumentos que habrían esgrimido desde la Casa Rosa para respaldar la inclusión de Martinez es que “si cae una granada, él se tira encima”, confió una fuente cercana al gobernador.

Por su parte, Martínez también fue interpelado durante la conferencia de prensa pero evitó hablar sobre su incorporación al frente.

“El silencio es una respuesta”, fue la única declaración que realizó a la prensa mientras abandonaba el evento.

Allegados al candidato a legislador remarcaron que su alejamiento del PRO y su afiliación a La Libertad Avanza no generó una mala reacción en el partido amarillo. Sigue manteniendo vínculo con los dirigentes de ese espacio y también indicaron que De Marchi lo respaldó en esta decisión.