Rovira: "No seré candidato a ningún cargo electivo en el 2027"

El diputado provincial y conductor político del oficialismo provincial misionero Carlos Eduardo Rovira fue contundente: "La Renovación caducó y ahora surgió Encuentro Misionero”.

Atrás también quedó Renovación Neo que había surgido en la campaña provincial 2023 cuando llevó como candidatos a gobernador a Hugo Passalacqua y a vicegobernador al joven Lucas Romero Spinelli.

En la previa de las sesiones ordinarias del pasado jueves, Rovira anunció también que “no seré candidato a ningún cargo electivo”

En tal sentido dijo que ello se basa “en la búsqueda de igualdad y entrega equitativa” que está impulsado en el rebautizado espacio político que conduce la provincia.

Cabe acotar que Rovira ejerció la intendencia de Posadas entre 1995 y 1999 y fue gobernador entre 1999 y 2007. Como Jefe Comunal y el primer período de gobernador (1999-2003) bajo el PJ. En 2003 impulsó y conformó junto al ex gobernador Maurice Fabián Closs y el actual mandatario provincial Hugo Passalacqua el Frente Renovador de la concordia Social que juntó a justicialista, radicales, liberales, demás partidos e independientes.

Desde 2007 ejerce como diputado provincial. Hasta el 9 de diciembre del 2023 ocupó el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, dejando su lugar al ex gobernador, ex diputado provincial y actual legislador nacional Oscar Herrera Ahuad.

“Todos contaron con mi apoyo”

En su alocución nombró a todos los gobernadores del oficialismo (Mauri Closs; Oscar Herrera Ahuad y Hugo Passalacqua). “Todos contaron con mi apoyo” para luego añadir “estamos en paz institucional” pero insistir en la importancia de cumplir la palabra empeñada, como reconoció lo hacen los legisladores.

Destacó el trabajo parlamentario nacional de los diputados presentes y senadores que se encontraban con él en la mesa principal de la reunión, los diputados nacionales Daniel “Colo” Vancsik, Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruiz; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Sebastián Macias, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Encuentro misionero

Sobre Encuentro Misionero dijo que este tipo de convocatoria es “para hacer oír nuestra voz, seguir generando un espacio común donde las decisiones las tomemos nosotros, los compromisos y las responsabilidades que van surgiendo, emanado de una plataforma política; llámese futuro gobernante”,

Reafirmó que en este nuevo proceso de Encuentro Misionero no se postulará en 2027 a ningún cargo. “No busco ninguna candidatura, no voy a ser candidato a nada para garantizar esa cuota de igualdad, de respeto y sí de entrega equitativa”.

“Encuentro Misioneros, va a tener el próximo gobernador”; afirmó.

Al volver a hablar de “todos los gobernadores que me sucedieron”, indicó “todos contaron con mí apoyo, mí aporte y generosidad en la política. Lo que más me importa es que el poder está en la gente y estamos en paz institucional”.

Candidatos en Posadas

En forma previa también hablaron los candidatos a intendentes de Posadas comenzando por el ex diputado provincial Martín Cesino, planteando que el desafío es ser el mejor intendente; luego hizo lo propio Sergio Bresiski actual director de Arquitectura de la Provincia y Jair Dib, entre los presentes también se encontraba el ministro de Desarrollo Social, el candidato al sillón comunal Fernando Meza.

Cabe acotar que se los puede mencionar como candidatos porque a nivel de cargos municipales en Misiones está en vigencia la Ley de Lemas

Cambios de nombre

Concejales del oficialismo comunal de varios municipios ya anunciaron el cambio de nombre de sus bloques oficialistas.

De Frente Renovador de la concordia Social el nombre cambia a Encuentro Misionero.

Condonación de deuda

En otro orden el diputado, Carlos Rovira anunció que Misiones logró la condonación de una deuda cercana a los 90.000 millones de pesos que Energía de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) mantenía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Esta condonación en forma indirecta también es trasladada a las 13 cooperativas eléctricas de Misiones; varias de las cuales buscan condonación de deudas con EMSA