El Gobierno autorizó la asistencia económica para los afectados por las inundaciones: de cuánto es

El Gobierno busca compensar las pérdidas materiales sufridas en los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

El Gobierno de Javier Milei, bajo el Ministerio de Seguridad Nacional aprobó las normas complementarias para la implementación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), bajo la resolución 983/25 publicada en el Boletín Oficial. Dicha normativa es una prestación monetaria destinada a los afectados por las inundaciones ocurridas el 16 y 17 de mayo de 2025 en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

La resolución, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich establece los mecanismos operativos y de control para asegurar la transparencia en la asignación de los fondos.

Qué es el SUR y cuánto dinero enviará el Gobierno a las localidades afectadas El SUR fue creado por el Decreto Nº 497/2025, en el marco de la política de asistencia inmediata a víctimas de desastres naturales. Se trata de un subsidio no contributivo, otorgado por única vez, que busca compensar las pérdidas materiales sufridas en los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco.

El financiamiento provendrá de un fondo especial de hasta $10 mil millones, destinado exclusivamente a la asistencia directa de los residentes afectados. La Agencia Federal de Emergencias, recientemente creada por el Decreto 225/2025, será la encargada de controlar y autorizar los desembolsos, mientras que la Secretaría de Coordinación Administrativa recibirá el listado de beneficiarios aprobados.

Según la normativa, la intervención estatal debe ser "oportuna y eficaz, en coordinación con los distintos niveles de gobierno", tal como lo establece la Ley N° 27.287 y su Decreto Reglamentario N° 383/2017, que regulan el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.