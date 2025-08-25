Milei evitó el escándalo de Spagnuolo y cargó contra "los orcos del Congreso": "Lo único que buscan es romper el programa económico"

El presidente Javier Milei evitó nuevamente hacer alusión al escándalo por supuestas coimas que sacude a la cúpula del Gobierno y apuntó contra la oposición.

El presidente Javier Milei volvió a brindar un discurso público este lunes donde evitó hacer mención al escándalo por las supuestas coimas denuncias por el extitular de la Andis Diego Spagnuolo y salió al cruce de la oposición "destituyente" que busca "romper el programa económico" desde el Congreso.

La nueva aparición del libertario se dio en el marco de la inauguación del nuevo edificio de la Corporación América, la compañía dirigida por Eduardo Eurnekián donde Milei trabajó por 15 años. "Claramente me siento como en casa", manifestó el mandatario al comienzo de su discurso.

Al igual que en sus presentaciones en el Council of the Americas y la Bolsa de Comercio de Rosario de la semana pasada, el discurso estuvo cargado por la expectativa de que Milei pudiera hacer referencia al escándalo que sacude directamente a la cúpula de su Gobierno, con los supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad que hacen referencia a una trama de corrupción que vincularía a Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

Sin embargo, tal como había anticipado MDZ este lunes, el Gobierno planea evitar que el mandatario "se meta en el barro" y aluda al episodio, por lo que su discurso estuvo centrado en cómo la Corporación América lo preparó para encarar su ascenso a la Presidencia y la importancia de eliminar las "malezas" que entorpecen el camino para las grandes compañías privadas.

En ese marco, Milei salió al cruce contra la oposición, a la que calificó como "los orcos del Congreso". "Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, están apostando para romper el país, promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento", disparó el libertario.