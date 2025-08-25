Coimas en Discapacidad: Javier Milei quedó en el centro de la conversación en las redes sociales

Más de 551 mil usuarios hablaron de las coimas en Discapacidad y Javier Milei quedó en el centro de la polémica.

Karina y Javier Milei quedaron en el ojo de la tormenta por el escándalo de las supuestas coimas en la Andis.

El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tuvo su capítulo en las redes sociales. Desde que se conocieron los audios, el martes 19 de agosto, la conversación digital sobre el caso escaló hasta las 937 mil menciones y el presidente Javier Milei quedó en el centro de la escena.

Según un informe de la consultora Ad Hoc, más de 551 mil usuarios hablaron de este tema que se sostiene en agenda. "La negatividad en las menciones digitales al término "Milei" en los últimos 6 días fue del 60%", sostiene el informe de la consultora.

La opinión sobre el escándalo de las coimas La aparición de Milei en el debate digital sobre este tema tiene que ver con la presunta participación de su hermana Karina en un red de corrupción que el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, detalló en los audios que se viralizaron. En ese materia filtrado también se menciona al presidente como alguien que "está al tanto y no hace nada".

"Los términos más asociados a "Milei" en el ecosistema digital desde el 19 de agosto pertenecen todos al tema coimas y los audios de Spagnuolo", afrima el trabajo de esta consultora.

Además, remarca que "las menciones a Milei en el ecosistema digital se dispararon desde la aparición de los audios". "El pico de menciones del mes al presidente se produjo el sábado 23 con 294.125 menciones", cierra.