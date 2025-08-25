El dólar pegó un nuevo salto tras el escándalo de los audios y subió más de $35 este lunes

Luego de una jornada sensible para el Gobierno de la Nación, en medio del escándalo por los audios por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad , el dólar no le dio una buena noticia al Ejecutivo y volvió a subir.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del último cierre. Se trata de la mayor suba desde fines de julio, ya que se mantuvo durante todo agosto con una estabilidad notoria.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.360 y $1.375 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.404.

Durante toda la jornada se mantuvo con un intenso movimiento en medio del cimbronazo político que significó la difusión y filtración de presuntos audios del extitular de la ANDIS respecto de presuntas coimas que recibía la secretaria de la Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

El dólar blue cotizaba esta tarde en $1.345 para la compra y $1.365 para la venta, con una suba de 1,5% en la jornada. Así, también subió considerablemente respecto del día viernes.

El dólar sigue creciendo en su cotización.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.356 con una suba de 2,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,9% hasta $1.356,48, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,8% hasta los $1.361,37.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.499 millones.