Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia y entregó su celular por las supuestas coimas en Andis

Uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, se entregó finalmente a la Justicia. Estaba prófugo desde el viernes.

Jonathan Kovalivker se entregó finalmente en los tribunales de Comodoro Py. Él es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina y estaba prófugo desde el viernes. La Justicia lo investiga por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde el jueves pasado, cuando estalló el escándalo por los audios del extitular de la Andis, el hermano de Emmanuel Kovalivker era buscado para secuestrarle su celular, ya que podría aportar pruebas claves en este supuesto entramado de corrupción.

Cuál es la situación de Jonathan Kovalivker El empresario logró escaparse de Nordelta aquel jueves, cuando la Policía fue a buscarlo a su casa. De acuerdo a lo trascendido, antes de irse, habría vaciado la caja fuerte de su habitación.

Pero este lunes por la tarde, Jonathan Kovalivker fue a Comodoro Py acompañado por su abogado Martín Magram.