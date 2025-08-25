Congreso: diputados opositores piden interpelar a Francos y Lugones por el escándalo en la Andis

En el Congreso, diputados opositores buscan interpelar a funcionarios por supuesto entramado de coimas que involucra a la primera plana del Gobierno.

El escándalo por presuntas irregularidades en el área de discapacidad llegó al Congreso. El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, tras la difusión de audios que apuntan a supuestos pedidos de coimas relacionados con prestaciones y contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis).

En sus declaraciones, Agost Carreño criticó duramente a Javier Milei por vetar la ley de emergencia en discapacidad, una medida que la oposición logró revertir en la Cámara de Diputados, aunque aún debe ser aprobada por el Senado. “Primero veta la emergencia, como si no fuera necesario proteger a quienes más lo necesitan. Y ahora estallan audios que revelan pedidos de coimas. Una vergüenza”, escribió en X.

Qué implica el proyecto enviado a Diputados El proyecto de resolución incluye un extenso cuestionario que los funcionarios deberán responder. Este abarca desde la eventual presentación de denuncias penales y la veracidad de los audios, hasta la identificación de los involucrados, los procedimientos administrativos para otorgar el Certificado Único de Discapacidad, los circuitos de pago a prestadores, la existencia de manuales de procedimiento, protocolos de integridad y canales internos de denuncia.

Además, exige información sobre la ejecución presupuestaria del área, la deuda con prestadores, las medidas de resguardo de documentación y sistemas, y un plan de reformas que garantice transparencia y continuidad en la provisión de prestaciones.

“El acceso oportuno y transparente a los apoyos y servicios para personas con discapacidad es un mandato jurídico y ético que el Estado no puede desatender. La difusión de un audio que asigna conductas ilícitas exige verificación inmediata, identificación de responsables y medidas correctivas”, sostuvo Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.