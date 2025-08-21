Los senadores K cobrarán más de $10 millones, tras un acuerdo gremial por las dietas

A partir de diciembre, 33 senadores tendrán una dieta de $10,2 millones, tras un acuerdo salarial entre Victoria Villarruel y los gremios. Unión por la Patria es el principal beneficiado con esto, ya que en mayo de este año no quiso renunciar a los aumentos de sus dietas.

De los 33 senadores que verán reflejado este aumento en sus dietas, 32 pertenecen a la bancada que lidera el formoseño José Mayans. La restante es la neuquina Lucila Crexell (MPN), que en diciembre deja su banca y podría conseguir un cargo oficial en el exterior.

Solo dos senadores de Unión por la Patria decidieron desenganchar el aumento de sus dietas de los acuerdos gremiales que alcanzan a los empleados parlamentarios de cada cámara. Estos son Alicia Kirchner y Fernando Rejal. La primera decidió no recibir su dieta y vivir con su jubilación de exgobernadora de Santa Cruz.

El aumento de las dietas en el Senado La última paritaria dispuso aumentos para los empleados del Congreso del 1,3 % y un bono remunerativo de $25.000 en junio, julio y agosto. Para septiembre, octubre y noviembre, el incremento será de 1,2 % por mes, acompañado por un bono remunerativo de $20.000. En total, representa una suba acumulada del 7,52 %.

Con esta actualización, el valor del módulo se fijará en 2.554 y, al multiplicarlo por los 4.000 correspondientes a las dietas, el resultado supera los $10,2 millones brutos. Sobre ese monto se aplicarán los descuentos habituales —como el Impuesto a las Ganancias—, lo que reducirá el salario neto a cobrar en los primeros días de diciembre. Así, se estima que la dieta de un senador será de $10,2 millones de pesos.