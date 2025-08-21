El Senado da inicio a una nueva sesión y el Gobierno se prepara para otro cachetazo parlamentario
La oposición tratará de sancionar hoy los proyectos de financiamiento universitario y emergencia en la salud pediátrica.
¿Otro cachetazo para el Gobierno en una semana? El Senado se encamina a una nueva sesión especial este jueves a fin de sancionar las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades. Tras la Labor Parlamentaria, el temario se quedó establecido tal cual la oposición planteó y a partir de las 11 los legisladores comenzaron a ocupar sus asientos.
El quórum se alcanzó a las 11.20 con 50 presentes. El pedido de sesión se hizo ayer por parte de los senadores Alejandra Vigo (Unidad Federal), Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Beatriz Ávila (PJS), los cuales le presentaron a Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta, un pedido de "sesión con carácter urgente" para tratar estos temas.
Noticia en desarrollo....