El Senado da inicio a una nueva sesión y el Gobierno se prepara para otro cachetazo parlamentario

¿Otro cachetazo para el Gobierno en una semana? El Senado se encamina a una nueva sesión especial este jueves a fin de sancionar las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades. Tras la Labor Parlamentaria, el temario se quedó establecido tal cual la oposición planteó y a partir de las 11 los legisladores comenzaron a ocupar sus asientos.