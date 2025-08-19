Polémica: una senadora del PRO negó que los niños tengan derecho a atenderse en el Hospital Garrahan

La senadora cordobesa del PRO , Carmen Álvarez Rivero, encendió la polémica en el Senado durante el debate del proyecto de emergencia pediátrica. La legisladora afirmó que no creía que "los niños argentinos tengan derecho a venir al Hospital Garrahan a ser curados", y generó el repudio de sus pares.

De cara al tratamiento de la iniciativa que se dará la próxima semana en el recinto, Álvarez Rivero afirmó: “Ese derecho no lo conozco en ningún lado” y planteó que "la salud es de gestión provincial. Es una bola de nieve, es cada vez peor. Es una realidad general".

Inmediatamente sus pares del Senado salieron al cruce. Una de las primeras fue la presidenta de la comisión de Salud, Lucía Corpacci, quien afirmó: "Todos tienen derecho a la atención". En la misma línea, Guadalupe Tagliaferri recordó que la Constitución Nacional establece que se debe garantizar la salud.

También se sumó a las críticas el radical Martín Lousteau, quien lanzó: "Un país es injusto cuando el acceso a la atención depende del lugar donde uno nace. Decir que los niños con patologías graves no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona", expresó.

En ese marco, insistió: "No puedo imaginar cómo alguien puede decirles a padres que sus hijos no tienen derecho a un hospital de alta complejidad porque nacieron en otro lugar".

Frente a la catarata de críticas, Álvarez Rivero volvió a pedir la palabra con la intención de dar marcha atrás. "Fui malinterpretada. Porque los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto", aclaró.

"No podemos dejar de entender que la competencia es provincial, y que haya un hospital pagado por todos... Hay que decir la verdad: le provee más servicios a la Ciudad y al AMBA. Esa es la mayoría. Esa es la atención mayoritaria", subrayó.

En su intervención, la legisladora del PRO quiso “hacer un aporte”, y desarrolló: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”.

Álvarez Rivero argumentó que “Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba y necesitamos que tenga rango nacional”. E insistió: “Yo no pido ni un peso, pero si tiene que tener rango nacional porque eso es lo que lo habilita para relacionarse con los hospitales de otras naciones, con las universidades de otras naciones y el nivel de los profesionales por supuesto no sólo va a ser logrado en la Ciudad de Buenos Aires, sino en muchos lados más”.

Por esos motivos, para la senadora, en la discusión del Garrahan debería meterse “todo el sistema de salud”. En esa línea, cerró: “Incluyamos la academia de ciencias de Córdoba en el rango nacional”.