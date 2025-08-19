Es ley: qué tan viejos podrán ser los vehículos para transportar pasajeros en Mendoza

La Legislatura provincial permitió extender la antigüedad de los vehículos que se utilicen para el transporte de pasajeros , pero con algunos requisitos fuertes, como la obligatoriedad de tener la Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ) vigente cada dos meses.

La Cámara de Senadores analizó este martes el proyecto que ya venía con media sanción de Diputados, y de manera unánime ratificó el decreto 2731 de diciembre pasado, que amplía de 10 a 13 años la antigüedad máxima permitida. No obstante, las unidades que superen los 10 años deberán realizar la RTO cada dos meses .

De esta forma, la nueva normativa aplica para el transporte contratado general, turístico, por comitente determinado, para personas con discapacidad, escolar e institucional.

En tanto, en el caso del transporte privado a través de plataformas electrónicas , el límite de antigüedad de los vehículos se eleva de 5 a 7 años.

El senador radical Walther Marcolini destacó que la extensión de los años se apoya en criterios técnicos de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial , que "avala la utilización de vehículos con hasta 13 años siempre que se sometan a un estricto régimen de control".

Para la incorporación o renovación de unidades, el límite se mantiene en 10 años para el primer caso y en 5 años para el segundo. Además, se establece que los vehículos con más de 10 años de antigüedad deberán someterse a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada 60 días en talleres habilitados, a fin de garantizar condiciones óptimas de mantenimiento y seguridad.

En cuanto al transporte de interés general de taxis y remis, el decreto fija una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos eléctricos destinados a taxis y de 8 años para los destinados a remis. También prohíbe la transferencia de permisos, autorizaciones o habilitaciones para el transporte privado de pasajeros cuya inscripción en los registros siga abierta.

La medida se fundamenta en que, según la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, los vehículos con hasta 13 años de antigüedad, sometidos a controles técnicos estrictos cada cuatro meses, no presentan problemas de seguridad para la prestación normal de los servicios.

Con la sanción definitiva del Senado, el decreto queda ratificado y marca una actualización del marco regulatorio provincial en materia de transporte de pasajeros.