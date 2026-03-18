Cuáles son las 14 empresas que buscarán terminar la obra de la doble vía del Este

El Gobierno Provincial abrió este jueves los sobres de la licitación del tercer tramo de la obra de la doble vía del Este, que terminará de conectar Rivadavia, Junín y San Martín con la ruta nacional 7 y que otorgará mejores caminos para todo lo referido al tránsito productivo, urbano y turístico.

En total se presentaron 13 empresas en 10 ofertas para los trabajos, que demandarán una inversión de $27.150 millones y que será 100% financiado a través de los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial.

El acto fue llevado a cabo por el gobernador Alfredo Cornejo; funcionarios provinciales como Natalio Mema (Gobierno), Marité Baduí (Infraestructura) y Osvaldo Romagnoli (Vialidad Provincial); y los intendentes Raúl Rufeil (San Martín) y Mario Abed (Junín).

Cómo será la doble vía del Este

Esta obra de infraestructura vial permitirá integrar a los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia mediante una vía de circulación rápida hacia y desde la Ruta Nacional 7, con un tiempo estimado de recorrido de 15 minutos.

Respecto a la obra en el Este, Cornejo afirmó que “la vía al Este es emblemática de la región” y detalló que “las tres etapas hechas con presupuesto provincial y con el Fondo del Resarcimiento nos van a permitir conectar a los tres departamentos con muchísima afinidad y desarrollar mucho más ordenado el urbanismo”.

doble-via-del-este LA obra sobre la ruta que se extiende desde Rivadavia a la Ruta 7. Gobierno de Mendoza

En el mismo sentido, la subsecretaria de Infraestructura señaló que se presentaron 10 ofertas y que el tramo a ejecutar abarca desde la finalización del tramo dos, carril centro, que está actualmente en ejecución en el departamento de Junín, hasta en el futuro empalme con la ruta nacional 7.

Al mismo tiempo, precisó que “el 80% del tramo a ejecutar impacta en el departamento de San Martín”.

En cuanto a las características del proyecto, la vía proyectada ha sido concebida como una obra suburbana y se realizará mediante una doble vía con el objeto de permitir el enlace de estos tres departamentos con la ruta estructurante, que es la Ruta nacional 7.

Además, informaron que el presupuesto oficial es de $27.150 millones, lo que equivale a U$S 24 millones con un plazo de ejecución de 20 meses. Se tienen que ejecutar 4,7 kilómetros, con anchos de calzada de 7,30 metros y banquinas de 2,5 metros en cada sentido de circulación.

En materia de seguridad e infraestructura, la obra prevé también iluminación, demarcación horizontal y vertical, y en materia de seguridad tendrán la separación de los carriles con defensas rígidas tipo New Jersey, tal como ya ha sido ejecutado en el tramo I de la obra.

Badui remarcó que “la particularidad que tiene este tramo es que tienen que ejecutarse dos puentes sobre las vías del Ferrocarril General San Martín, que adiciona una complejidad a lo que ha sido el tramo I y el tramo II”.

La doble vía del Este

El tercer tramo de la autopista, cuya primera etapa fue inaugurada en 2025 y la segunda se encuentra en ejecución, se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde el Carril Centro, en Junín; hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín, completando una traza total de 12 kilómetros desde calle Falucho, en Rivadavia, donde se inició la primera etapa.

Al igual que en los tramos anteriores, se trata de una doble vía con dos carriles por mano, que contará con iluminación LED central, separadores tipo New Jersey, barandas metálicas, calles colectoras, demarcación vial, señalización vertical y obras destinadas a la canalización del riego agrícola.

doble via este rivadavia.jpg Prensa Gobierno de Mendoza

Además, se prevé la construcción de un puente sobre el cruce ferroviario y cuatro rotondas o retornos en las intersecciones de los carriles 9 de Julio, Alto Verde y Espejo, en Ruta Provincial 50.

El primer tramo, de 4 kilómetros, que se extiende desde calle Falucho, en Rivadavia, hasta la Ruta Provincial 60, en Junín, se inició a fines de 2022, durante la gestión de Rodolfo Suarez, y fue finalizado en julio de 2025, ya bajo la gestión del Gobernador Alfredo Cornejo.

El segundo tramo, actualmente en ejecución, se desarrolla entre la Ruta Provincial 60 y el Carril Centro, en Junín, con una extensión de 3,2 kilómetros. Comenzó en noviembre del año pasado y se prevé su finalización en 2026.