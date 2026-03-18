El Senado inaugura el periódo ordinario para darle ingreso al pliego del padre de Juan Bautista Mahiques

Senado sesionará a partir de las 14 en una jornada con una agenda liviana desde lo político, en la que ingresará al pliego del padre de Juan Bautista Mahiques.

Los senadores libertarios, al mando de Patricia Bullrich, en la sesión por la baja de la edad de imputabilidad.

El Senado de la Naicón sesionará este miércoles a partir de las 14 para darle ingreso a una serie de pliegos de ascensos militares y funcionarios judiciales, entre los que se encuentra el de Carlos Mahiques, padres del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.

Será una jornada con una agenda liviana desde lo político, aunque desde los discursivo, el oficialismo sabe que es una semana sensible atravesada por las nuevas pruebas que surgen de la investigación de la criptoestafa de $LIBRA y por los retazos del viaje de la esposa de Manuel Adorni a Nueva York, Estados Unidos con la comitiva presidencial.

Sobre el filo de la sesión, La Libertad Avanza finalmente decidió incluir el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora argentina ante Canadá. Se trata de un vuelto político que el oficialismo le debía a la neuquina por su acompañamiento a la Ley Bases, cuando La Libertad Avanza era una clara minoría de siete senadores.

También se tratarán convenios internaiconales con Austria y Francia para eliminar la doble imposición en impuestos sobre la renta y el patrimonio, y para prevenir la evasión y la elusión fiscal. También se tratará el acuerdo para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Se trata de una primera sesión ordinaria sin una agenda que comprometa demasiado a los distintos bloques políticos. El oficialismo fijó estos temas en una reunión de Labor Parlamentaria la semana pasada para avanzar con estas cuestiones formales de la actividad parlamentaria.