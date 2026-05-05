El Senado avanzó en una medida para reducir costos en traslados

La vicegobernadora Hebe Casado se reunió con representantes de una empresa de traslados para avanzar en una iniciativa que busca reducir costos en el Senado.

El Senado de Mendoza avanza en la implementación de un esquema de traslados corporativos en el que el cuerpo legislativo sólo tenga que pagar por los servicios utilizados. El objetivo de la medida, indican, es eliminar costos fijos.

En ese marco, este martes la vicegobernadora Hebe Casado recibió en la Legislatura a representantes de la empresa Cabify, con quienes dialogó sobre el modelo que la compañía tiene para empresas, el cual sería el que el Senado utilizaría para los traslados corporativos. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es reemplazar el esquema que actualmente se utiliza para pasar a un sistema 100% variable.

Una medida para reducir costos fijos "Esto significa algo simple. Pagamos solo por lo que usamos y eliminamos costos fijos innecesarios como mantenimiento, seguros, combustible y estructuras permanentes de choferes", explica Casado. En esa línea, quien preside la Cámara de Senadores de la provincia detalló que esta nueva modalidad permitirá contar con un registro "claro y trazable de cada traslado, con información provista por la empresa". Esos datos, asegura, serán claves para mejorar el "control, la transparencia y la toma de decisiones".

Según Casado, esta decisión forma parte de una política que se lleva a cabo de manera sostenida. "Cuando asumimos redujimos en un 50% la flota de vehículos oficiales, bajando costos de forma significativa" asegura la vicegobernadora, que también remarca que el organismo llevó a cabo la "primera permuta para incorporar un vehículo 0 km, entregando una unidad usada a valor de mercado".

hebe casado con representantes de Cabify La vicegobernadora Hebe Casado se reunió con representantes de Cabify. Cámara de Senadores de Mendoza