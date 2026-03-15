El gobernador de Misiones fue contundente y prohibió la compra de vehículos oficiales

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , firmó el Decreto N.º 375/2026 que prohíbe la adquisición de vehículos destinados a uso oficial en toda la administración pública provincial. La medida se enmarca en una política de austeridad y racionalización de recursos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La prohibición alcanza a todos los organismos que integran la administración pública provincial, incluyendo ministerios, entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos descentralizados.

Sin embargo, la normativa contempla excepciones para áreas consideradas críticas, como Seguridad y Salud Pública, además de aquellos casos en los que exista una autorización expresa del Poder Ejecutivo.

Con esta disposición, el Gobierno provincial limita la incorporación de nuevos vehículos oficiales en la estructura estatal durante el resto de 2026, salvo en los sectores donde se considere necesario garantizar la prestación de servicios esenciales.

Este Decreto se suma al firmado semanas pasadas en el que el gobierno de Misiones incluye la reducción de gastos y la eliminación de viáticos para funcionarios, buscando un ahorro fiscal para recomposiciones salariales hacia 2026. Esta medida se enfoca en eliminar costos innecesarios en la gestión pública, optimizando los recursos del estado provincial

Hugo Passalacqua en el acto por el Día de la Independencia

Sueldo congelado

El pasado 19 de febrero Passalacqua dispuso el congelamiento de su salario hasta el 31 de diciembre de 2026

La norma establece que los incrementos salariales que se otorguen durante el año al personal de la Administración Pública Central no serán aplicables a los haberes del mandatario, quien mantendrá sin modificaciones su remuneración durante el período fijado.

En los considerandos, el decreto señala que persisten las condiciones económicas que motivaron medidas similares en el pasado y remarca la necesidad de sostener políticas orientadas a la contención del gasto público en el contexto actual.

El documento lleva la firma del gobernador e integrantes del gabinete económico provincial, entre ellos el ministro coordinador Carlos Sartori y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.