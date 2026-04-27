Empresa forestoindustrial líder obtuvo luz verde ambiental para el plan de "Residuos Cero" en Misiones

El Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones aprobó la viabilidad ambiental definitiva al proyecto de revalorización de residuos industriales de la empresa forestal Arauco : de esta forma el descarte deja de ser un problema y pasa a ser insumo y una solución económica para cientos de familias.

La resolución, sustentada en el marco constitucional del derecho a un ambiente sano y en la legislación ambiental vigente, valida un proceso técnico exhaustivo que incluyó centenares de páginas de análisis, estudios de impacto y evaluación de riesgos. El resultado es el proyecto considerado ambientalmente viable, siempre bajo estrictas condiciones de control, monitoreo y mejora continua.

La empresa celulósica y maderera Arauco , ubicada en las ciudades de Puerto Piray y Puerto Esperanza en el norte de la provincia de Misiones es el principal empleador privado de en la “Tierra Colorada “y también el principal exportador.

Tal es así que emplea en forma directa a unas 1.800 personas y en forma indirecta da trabajo a unas 5.000 personas. Su producción anual ronda entre los 350.000 y 400.000 toneladas.

En cuanto a los residuos su meta es alcanzar Residuos Cero para el año 2030.

La compañía culminó el diseño de un plan integral que busca reciclar absolutamente todos sus desechos industriales y transformarlos en insumos útiles para la producción local, la generación de energía y la restauración de suelos.

En el año 2020 Arauco certificó como carbono neutral, siendo la primera en su rubro en alcanzar esa certificación. Hoy lleva su compromiso un paso más allá, con el compromiso de cero residuos y una reducción de sus emisiones en aproximadamente 1,5 millón de toneladas de CO2 al 2030. Esto equivale a sacar de circulación aproximadamente 330.000 autos o a las emisiones anuales de 400.000 habitantes.

El objetivo de Arauco es redefinir el concepto de residuo, sustituyendo la idea de desecho por la de recurso renovable dentro de un esquema de economía circular, había explicado al portal misionero Economis María Paula Balla, especialista Senior en Medioambiente y Sostenibilidad y Coordinadora Corporativa Medio Ambiente de Arauco.

Los ejes del plan

“El plan apunta a transformar los residuos generados en la producción de pasta celulósica en subproductos valorizables, integrándolos a nuevos circuitos productivos. Entre esos materiales aparecen desde corteza, aserrín y astillas hasta cenizas de biomasa, lodos de proceso y derivados químicos.

Todos ellos forman parte de un esquema que prioriza la segregación en origen, el almacenamiento controlado, la reutilización, el reciclaje y, cuando es viable, la recuperación energética”.

Balla dijo que la propuesta se apoya en tres pilares: “Revalorización de residuos industriales a través de innovación tecnológica aplicada en las plantas de Misiones. El objetivo es reducir al mínimo el impacto ambiental mientras se generan nuevas oportunidades económicas".

Agregó que "en lugar de representar un costo o un pasivo, los residuos pasan a convertirse en activos potenciales, capaces de alimentar otras cadenas productivas. Conservación y restauración ambiental: más de 500.000 hectáreas bajo manejo sostenible. Reemplazo de plásticos por fibras naturales, con desarrollos que incluso alcanzan a la industria de la moda”.

Resultados promisorios

“Los estudios abarcan la ceniza de caldera, el lodo de clorato, la escoria del licor verde, el lodo de cal y la corteza de árboles, materiales que, una vez tratados, se transforman en enmiendas minerales de alto valor agronómico. Los resultados de las investigaciones están disponibles para otras empresas que quieran utilizarlos o incluso sumarse al programa”.

La especialista en Medio Ambiente dijo que “entre sus múltiples aplicaciones, estos subproductos permiten corregir el pH de los suelos -en especial aquellos degradados o acidificados por el uso intensivo-, mejorar la estructura y aumentar la retención de nutrientes, generando un impacto directo en la productividad agrícola.

Incluso, hay demanda creciente de carbón activado, para sistemas de refrigeración, insumo que también puede obtenerse del proceso industrial de las plantas de celulosa y papel. En ensayos supervisados por el INTA, las aplicaciones de estos materiales mejoraron significativamente los rindes de cultivos de zapallo, maíz, mandioca, tabaco y yerba mate, con plantas más vigorosas, raíces más profundas y una mayor capacidad de respuesta a condiciones de estrés”.