Un gobernador presiona a Javier Milei para bajar los impuestos: "Es clave para el desarrollo industrial"

El gobernador Hugo Passalacqua formalizó un pedido ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para modificar la alícuota del IVA que afecta a la harina de mandioca.

El producto tributa actualmente una tasa general del 21%, mientras que la harina de trigo cuenta con un régimen reducido del 10,5% contemplado en la Ley de IVA. Mediante esta solicitud oficial se busca eliminar esa disparidad impositiva para fortalecer la economía regional.

El gobernador de Misiones formalizó el planteo ante el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de equiparar condiciones con la harina de trigo y fortalecer la producción regional.

En la carta enviada al funcionario nacional, el mandatario provincial explicó que la medida propuesta busca establecer una equidad tributaria entre productos de características similares. “La harina de mandioca es un producto estratégico para la economía regional de Misiones, con fuerte impacto en la agricultura familiar, la generación de empleo y el desarrollo industrial en origen. Asimismo, se trata de un alimento de creciente relevancia en la dieta de los argentinos, especialmente por su condición apta para personas con intolerancia al gluten”, añadió.

Además, detalló que “en la actualidad, la harina de mandioca tributa la alícuota general del 21%, lo que genera una clara desventaja frente a otros productos de características similares que cuentan con una carga tributaria reducida. Esta situación afecta tanto el consumo como la competitividad de toda la cadena productiva”, completó.

Por último, el gobernador solicitó formalmente la incorporación de la harina de mandioca al régimen de alícuota reducida del 10,5%. “como medida de equidad tributaria y de fortalecimiento de las economías regionales”.

Arbusto perenne

La mandioca es un arbusto perenne que alcanza los dos metros de altura. Está adaptada a las condiciones climáticas de la zona subtropical , por lo que no resiste las heladas. Requiere altos niveles de humedad (aunque no anegamiento) y de mucho sol para crecer.

Se reproduce mejor por esquejes que por semilla en las variedades actualmente cultivadas. El crecimiento es lento en los primeros meses, por lo que el control de hierbas silvestres es esencial para evitar la competencia y así conseguir un correcto desarrollo. En su uso normal, la planta entera se desarraiga al año de edad para extraer las raíces comestibles; ya que si alcanza mayor edad, la raíz se endurece tanto que se hace incomestible. De las plantas desarraigadas se extraen los esquejes para la siguiente replantación.

La raíz es cilíndrica y oblonga. Puede alcanzar el metro de largo y los 10 centímetros de diámetro. La cáscara es dura, leñosa e incomestible. La pulpa es firme (incluso dura) antes de la cocción, surcada por fibras longitudinales más rígidas; muy rica en hidratos de carbono y azúcares, se oxida rápidamente una vez desprovista de la corteza. Según la variedad, puede ser blanca o amarillenta.