Alfredo Cornejo develó el misterio: a quién propuso como vocal del Tribunal de Cuentas

El gobernador Alfredo Cornejo decidió presentar el pliego de Andrea Molina para ser vocal del Tribunal de Cuentas , tras la renuncia de Ricardo Pettignano, que se hizo efectiva el 1 de agosto. La novedad la confirmó el mandatario por redes sociales, donde señaló que Molina, actual titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), es contadora formada en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

"Molina cuenta con una amplia trayectoria en auditorías y análisis contables, tanto en el sector público como en el privado. Trabajó durante más de 15 años como contadora auditora en su estudio contable, dedicándose a empresas privadas e instituciones colegiadas, entre ellas el Colegio de Agrimensura y el Colegio Notarial de Mendoza", marcó.

Además, agregó que desde 2019 "preside el EPRE y anteriormente se desempeñó como subsecretaria de Hacienda y jefa de Gabinete del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza. Representó a la provincia ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el Consejo Federal de Inversiones. A nivel municipal fue jefa contable de la Dirección de Desarrollo Humano de Guaymallén y en la UNCuyo se desempeñó en áreas de gestión financiera y de personal", enumeró.

Finalmente, expresó: "Estoy convencido de que su capacidad y trayectoria contribuirán a fortalecer la transparencia y el control en nuestra provincia".

El 28 de mayo, el vocal del Tribunal de Cuentas Ricardo Pettignano presentó su renuncia al Gobernador y se retirará el 1° de agosto de su puesto, al que accedió hace 10 años.

Según sostuvo a MDZ Online, indicó que tiene interés en "descansar" y "disfrutar" de sus cinco hijos y su familia. "El 11 de junio cumplo 70. Estoy cansado y contento por la decisión", indicó en la previa de su jubilación.

Tribunal político

Con la salida de Pettignano, que fue exlegislador peronista y un gran aliado de los hermanos Félix en San Rafael, el peronismo volverá a perder "fuerza" dentro de los máximos tribunales de contralor que funcionan en Mendoza y que tienen cargos vitalicios, como es el caso de los vocales del Tribunal de Cuentas.

Esto es así ya que Cornejo propuso a Molina, que más allá de sus cualidades técnicas para el cargo dentro del Tribunal, ha sido parte de su gobierno en el ministerio de Hacienda.

Ya el año pasado renunció Mario Angelini, que era un vocal de extracción peronista; y el cargo lo ocupó Gustavo Riera, afín al radicalismo, con el aval del Senado (donde hay mayoría de senadores oficialistas).

Hasta el momento, el Tribunal se compone con el presidente Parés (expresidente de la Cámara de Diputados en la primera gestión de Cornejo); y los vocales Liliana Muñóz de Lázaro (exfuncionaria de Godoy Cruz y del ministerio de Salud); el mencionado Riera y Héctor Caputo (de extracción peronista, propuesto por Francisco Pérez).

Según marca la ley, el pliego propuesto por Cornejo podrá ser contador o abogado, ya que la ley marca que "al menos tres de los vocales deberán ser Contadores Públicos de la matrícula, con 10 años de ejercicio profesional u ocho en la administración pública como mínimo. Uno de los vocales podrá ser abogado, el que deberá reunir las mismas condiciones que se requieren en este artículo para el presidente. Son elegidos por el Poder Ejecutivo con Acuerdo del Senado, y sometidos al Jury de Enjuiciamiento", establece.