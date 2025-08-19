En una votación secreta, el Senado resolvió una nueva designación de un ente de control

El pliego fue enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y la Cámara Alta le dio tratamiento este martes.

El Senado provincial aprobó en una sesión de acuerdos (votación secreta) la designación de Héctor Manuel Laspada para ser designado como director General del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). La propuesta fue elevada por el gobernador Alfredo Cornejo.

La semana pasada se llevó a cabo la Audiencia Pública, instancia en la que se presentaron 262 adhesiones y ninguna impugnación a la postulación del ingeniero en Electrónica y Electricidad, lo que dio vía libre a la votación de este martes.

Allí Laspada manifestó la "importancia de trabajar junto a los usuarios para optimizar el uso de la distribución eléctrica y colaborar con las distribuidoras en la incorporación de tecnologías que reduzcan cortes, subvariaciones y perturbaciones en la red".

También advirtió que la falta de energía "impacta directamente en la vida cotidiana de los hogares y genera pérdidas significativas en la producción industrial".

En el inicio de la sesión, el secretario Legislativo, Lucas Faure, dio lectura al despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, informando que el candidato no presentaba impedimentos para ocupar el cargo. Posteriormente, el senador Walther Marcolini, presidente de la comisión, expuso los detalles del proceso que derivó en el aval legislativo a la designación.