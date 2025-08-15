Uno por uno: los nombres de La Libertad Avanza para dar la batalla por el Senado

A lo largo de su primer año y medio de mandato, el Gobierno de Javier Milei encontró en el Senado uno de sus mayores obstáculos. Por eso, el comando de La Libertad Avanza que conduce Karina Milei mira con especial atención las provincias que renuevan lugares en la cámara alta y define los nombres que podrían equilibrar la balanza a partir del 10 de diciembre.

El próximo domingo 26 de octubre, el país elegirá 24 senadores -un tercio de los 72 que componen la cámara- en las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actualmente, el bloque libertario tiene tan solo 6 lugares propios y por eso priorizó realizar alianzas con los gobiernos locales en algunos distritos para garantizarse la mayor cantidad de lugares , como es el caso de CABA, Chaco y Entre Ríos.

En otros, la decisión fue acordar con gobernadores antikirchneristas ir por separado para repartirse entre ambos la mayor cantidad de bancas, ya que desde la reforma constitucional del '94 cada provincia reparte dos bancas para la lista más votada y una para la segunda. Ese es el escenario en Río Negro y Neuquén.

Por último, en aquellos territorios gobernados por opositores más duros como Tierra del Fuego, Santiago del Estero o Salta (un caso de menor antagonismo pero donde no se logró llegar a un acuerdo), la fuerza de Javier Milei se propuso confrontar directamente con el apoyo de otros partidos aliados.

Uno por uno: los candidatos que competirán en octubre

Ciudad de Buenos Aires

En la capital, Karina Milei logró doblegar al PRO, que aceptó entregar por completo la lista de senadores y la mayor parte de los lugares en la lista de Diputados. Allí, tras semanas de especulaciones, finalmente se oficializó este viernes el nombre que se anticipaba: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará la boleta para la cámara alta.

El nombre de su escolta aún no está definido, pero se espera que sea un economista de paladar libertario. Sonaron los nombres de Agustín Monteverde, Agustín Etchebarne o los integrantes del Consejo de Asesores presidencial Miguel Boggiano y Ramiro Castañeira.

Patricia Bullirch candidata Patricia Bullrich anunció su candidatura a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. X (@PatoBullrich)

Entre Ríos

En el caso de Entre Ríos, Karina Milei llegó a un acuerdo con el gobernador Rogelio Frigerio para garantizar un triunfo importante sobre el PJ, algo que se pondría en riesgo si fueran divididos.

Con los colores libertarios, quien encabezará la boleta de senadores será Joaquín Benegas Lynch, hermano menor del diputado nacional 'Bertie' Benegas Lynch. Se trata de una figura de poco conocimiento público hasta el momento, salvo por su breve momento de estrellato cuando tocó la guitarra junto a su hermano y Marcelo Duclos en La Banda Liberal, el día que Javier Milei cantó en el Luna Park.

Benegas Lynch Los hermanos Benegas Lynch, Bertie (izquierda) y Joaquín (derecha) junto a Javier Milei. X (@joacobl75)

Chaco

En Chaco se dio un acuerdo similar con miras a volver a imponerse al peronismo que lidera el exgobernador Jorge 'Coqui' Capitanich, tal como ocurrió en las legislativas locales de mayo. Así, la Alianza La Libertad Avanza agrupó bajo la insignia violeta a la UCR del mandatario Leandro Zdero y a otros partidos como el PRO, Acción Chaqueña y Bases y Principios de Chaco.

Quien lidere la boleta de senadores también responderá a La Libertad Avanza, pero el nombre todavía no está tan claro. El único legislador nacional que tiene el partido hasta el momento es el diputado Carlos García, que tiene mandato hasta 2027. También se había mencionado la posibilidad de la vicepresidenta del partido en la provincia, Ileana Aguirre, pero esa versión fue descartada por fuentes del espacio. En cuanto al referente libertario local, Alfredo 'Capi' Rodríguez, este enfrenta una investigación judicial por presuntas afiliaciones apócrifas, pero no está descartado que pueda competir en la lista de diputados.

Río Negro

En este caso, la elegida para disputar los lugares del Senado será una diputada nacional: Lorena Villaverde. La presidenta de La Libertad Avanza en la provincia logró incorporar al PRO, Republicanos Unidos y CREO, y si bien restan definir el resto de los puestos de las listas, su nombre ya está garantizado.

La diputada-candidata atraviesa un momento complejo, luego de que el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste la embargó por 50 millones de pesos en una causa por una venta irregular de terrenos en Las Grutas.

Lorena Villaverde La diputada nacional Lorena Villaverde encabezará la boleta de senadores de La Libertad Avanza en Río Negro. X (@LoreVillaverde1)

Neuquén

Al igual que en Río Negro, La Libertad Avanza recurrió a una diputada nacional para encabezar la boleta de senadores. Según pudo confirmar MDZ, se trata de Nadia Márquez, una abogada y exlegisladora del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén que además destaca por ser una de las líderes de la Iglesia Jesús es Rey, una institución vinculada a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera).

En paralelo a su llegada territorial por sus vínculos religiosos, la dirigente cuenta con el aval de Karina Milei, palabra santa para el armado libertario. En esa provincia también suena el nombre del "radical con peluca" Pablo Cervi, que podría renovar su banca como diputado con los colores de Milei.

Nadia Márquez y Javier Milei La diputada nacional Nadia Márquez junto a Javier Milei. X (@nadiajmarquez)

Santiago del Estero

Las tierras de Gerardo Zamora son más hostiles para las filas libertarias, que aún así intentarán colar una banca como la primera minoría. El número puesto es el presidente del partido provincial, Tomás Figueroa, un dirigente con antecedentes en la cámara alta que se remontan a 1989, cuando acompañó a su tío, José 'Pepe' Figueroa, exdiputado, exsenador y exministro en los tiempos de Carlos Menem.

Luego se convirtió en asesor del senador del PJ José Emilio 'Pichón' Neder, que apunta a protagonizar una boleta paralela a la del oficialismo zamorista. Figueroa trabajó con él hasta diciembre de 2023, cuando se tomó licencia para sumarse a las filas de La Libertad Avanza.

Tomas Figueroa Tomás Figueroa, el presidente de La Libertad Avanza de Santiago del Estero que será candidato a senador nacional en octubre. La Libertad Avanza

Tierra del fuego

En la provincia más austral del país, el primer candidato de La Libertad Avanza para el Senado será Agustín Coto. El actual legislador provincial y presidente del partido a nivel local tiene una relación próxima con la Casa Rosada y fue el único legislador que mantuvo un encuentro con Javier Milei cuando este visitó Tierra del Fuego.

Dado el poderío que todavía mantiene el gobernador Gustavo Melella en el distrito, lo más probable es que Coto deba apuntar a un segundo lugar para asegurar su banca.

Agustín Coto y Javier Milei Agustín Coto y Javier Milei durante la visita del libertario a Tierra del Fuego en la campaña de 2023. Ambos se reencontrarían luego en 2024.

Salta

En la provincia del norte la principal referente del armado es una figura de Las Fuerzas del Cielo, la diputada nacional Emilia Orozco, que responde políticamente al presidente de La Libertad Avanza provincial, Alfredo Olmedo. El exdiputado nacional, conocido por su estridente campera amarilla, estuvo esta semana en la Casa Rosada para definir con la mano derecha de Karina, Eduardo 'Lule' Menem, los lugares de las listas.

En Balcarce 50 el propio Olmedo es considerado como un buen candidato para encabezar la boleta libertaria, la cual se espera que tenga un buen rendimiento tras imponerse con un 34% de los votos en Salta capital en los comicios locales. Sin embargo el duelo no será sencillo, del otro lado estará el gobernador Gustavo Sáenz, que arrasó en las localidades del interior de la provincia, con menor peso demográfico y donde pesa más el alcance del aparato.

En La Libertad Avanza confían en que un buen resultado en octubre pueda allanar el camino para una posible carrera para la gobernación en 2027. Pero primero es lo primero, la batalla por el Senado.