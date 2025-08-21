"Unión por la plata", el increíble furcio de la senadora Anabel Fernández Sagasti en plena sesión

Al inicio de una sesión en el senado, la mendocina tuvo un pequeño traspié que no pasó desapercibido.

"Unión por la plata", el furcio de la senadora Anabel Fernández Sagasti en plena sesión.

Al arranque de la sesión de este jueves en el Senado, en el cual la oposición tratará de sancionar el financiamiento universitario y de la salud pediátrica, hubo un momento que no pasó desapercibido. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti tomó la palabra por su bloque y se le escapó un pequeño error: "Unión por la Plata".

Mientras referían a los pedidos de ascenso del personal de la armada y fuerza aérea argentina, la legisladora nacional dio a conocer el sentido del voto de su equipo parlamentario, antes de la votación en conjunto para comenzar el tratamiento: "En el expediente del Poder Ejecutivo 145 barra 24, el interbloque de Unión por la plata... Unión por la Patria se va a abstener".

Pese a que la senadora se corrigió rápidamente y continuó hablando ante el cuerpo, su frase no pudo pasar desapercibida. Los presentes en el recinto y las redes sociales, atentas a la transmisión en vivo, no perdonaron este traspié: capturaron el momento e hicieron eco del mismo.

Muchos usuarios aprovecharon para recordar las causas que involucran a la líder del PJ, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy condenada y cumpliendo con la prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

Video: el traspié de Anabel Fernández Sagasti "Unión por la plata", el furcio de la senadora Anabel Fernández Sagasti "Unión por la plata", el furcio de la senadora Anabel Fernández Sagasti Sesión clave en el Senado El Senado está reunido en una nueva sesión especial este jueves para sancionar dos leyes clave, a pedido de la oposición, que no son del agrado del Gobierno.