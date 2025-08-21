El Gobierno oficializó la salida de Diego Spagnuolo tras los escandalosos audios que salpican a Karina Milei

El Gobierno oficializó este jueves la salida del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , Diego Spagnuolo , "por razones de público conocimiento", luego de que se filtraran una serie de audios donde denunciaba pedidos de coimas dentro de su cartera. El escándalo podría alcanzar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem.

Luego de una jornada de completo silencio oficial y crecientes denuncias de la oposición, la Vocería Presidencial anunció pasada la medianoche del miércoles la remoción de Spagnuolo "de manera preventiva" de la Andis . En el breve comunicado, el Gobierno alegó "una evidente utilización política de la oposición en año electoral" e informó que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendría la agencia "en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".

La oficialización de la medida llegó a través del Decreto 599/2025 publicado en la edición del Boletín Oficial de este jueves, donde el Ejecutivo ordenó "limitar la designación" de Spagnuolo y de Daniel María Garbellini, Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.

En la argumentación del decreto, el Gobierno aludió a "razones de público conocimiento" y "a fin de que el Poder Judicial efectúe las investigaciones que resulten necesarias corresponde".

El titular de la Andis, Diego Spagnuolo, fue eyectado de su cargo tras la filtración de una serie de audios que daban cuenta de un esquema delictivo dentro de la Agencia de Discapacidad.

A su vez, el texto oficial remarca que "la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado Nacional" y pone el énfasis sobre el artículo 2 de la Ley de Ética de la Función Pública, el cual establece que "las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, se encuentran obligadas a hacerlo con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, entre otros".

Los audios que complican a Karina Milei y los Menem

La eyección del funcionario, designado en el cargo por ser abogado personal y amigo íntimo del presidente Javier Milei, ocurrió luego de que el canal de streaming Carnaval difundiera una serie de grabaciones donde se escucha la supuesta voz de Spagnuolo denunciar cómo operadores designados por imposición de Eduardo 'Lule' Menem, mano derecha de Karina Milei y su principal armador a nivel nacional, le cobraban aportes a distintos laboratorios a cambio de garantizarles contratos con el Estado nacional.

"Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional y lo frisé. Me quiso meter una de recursos humanos, lo frisé. Pero me metió al más importante de todos por pedido de Karina, que vino para chorear", se escucha decir al ahora exfuncionario en uno de los audios, y agrega: "Me están defalcando la agencia".

Una pata clave del esquema mencionada en las filtraciones involucra a la Droguería Suizo Argentina, empresa vinculada a Martín Menem, que según Spagnuolo actuaba como intermediaria con otros proveedores, a los que les notificaba el monto a facturar por fuera de los canales oficiales.

Karina Milei.jpg Karina Milei y su mano derecha, Eduardo 'Lule' Menem, en el ojo de la tormenta. Télam

El supuesto esquema de coimas en la Andis

"La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice 'escuchame, ‘ahora tenes que poner el 8%, no es más el 5% como antes. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando'”, advierte el extitular de Andis, que además asegura haber puesto al tanto a Javier Milei del entramado.

"Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina", sentencia.

En los audios, el abogado apunta directamente contra la secretaria General de la Presidencia, e infiere que "A Karina le debe llegar el 3% o el 4%". "Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)", se escucha en el escandaloso audio.

Siempre citando las palabras de Spagnuolo, el porcentaje total de los fondos desviados correspondería a una suma aproximada de entre 800.000 y 1.000.000 de dólares mensuales.

La Andis ya había recibido una denuncia por corrupción en agosto del año pasado, luego de que se conociera que la mencionada Suizo Argentina había recibido más de $27 millones de parte del organismo para la compra sin licitación de productos medicinales. La causa, presentada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social, cayó en manos del Juzgado Federal N° 11 a cargo de Julián Ercolini y fue archivada.